Azt hallottam, hogy mi magunk is magvetők vagyunk. Elvetjük a következő nemzedékben értékeink magjait. De hogyan csináljuk jól? Az elszórt magot nem elég elhinteni, azt gondozni is kell, hogy megfelelően és kellőképpen fejlődjön. Az sem mindegy hol ér célba, mert az elhintett szemek eshetnek olyan helyre, ahol nem hajt majd ki, de érhetnek talajt is, ahol a gaz növi be az értékes hajtásokat. Elég, ha csak gyerekeinket, unokáinkat szemléljük. Amit rajtuk és bennük vélünk felfedezni, azt mind mi ültettük el egyszer. Akár jót, akár rosszat látunk, az a mi kertészmunkánk eredménye. Hiába a termő talaj, ha nem figyelünk oda, mely magnak engedjük, hogy kihajtson és idővel termést hozzon. A saját kertünk a saját felelősségünk. Gondozzuk lelkiismeretesen.