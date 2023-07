Múlt héten levélben kért tájékoztatást Cser-Palkovics András polgármester a katasztrófavédelemtől a szúnyogirtás ütemezéséről. A válasz szerint, amennyiben az időjárási körülmények azt lehetővé teszik, július 31. és augusztus 8-a között végzik majd el a földi, kémiai szúnyoggyérítést Székesfehérváron.

Amint a város polgármestere bejegyzésében kiemeli, az egyre szigorodó EU-s szabályok és egyre kiemeltebb környezetvédelmi szempontok miatt a biológiai szúnyogirtás jelentősége hatványozottan emelkedik, ezért folyamatosan keresi az önkormányzat az ilyen megoldásokat és módszereket. Egyelőre nincs egyetlen technológia, mely képes önmagában hozni azt a hatékonyságot, amit a kémiai szúnyogirtás biztosít, azonban a különböző módszerek kombinációja nyújthat majd összemérhető eredményeket.

"Bár a hagyományos, kémiai szúnyoggyérítés immár évek óta a Katasztrófavédelem hatásköre, a biológiai szúnyoggyérítés tekintetében önkormányzatunk szerepet vállal és fog is vállalni. Emellett Önöket is tisztelettel kérem, hogy egyénileg (különösen a kertes ingatlanok esetében) is végezzék el azokat az alapvető lépéseket, melyek visszaszorítják a szúnyogpopulációt. A legfontosabb, hogy nyílt, álló vizet lehetőség szerint ne hagyjanak a kertekben, hiszen ezek a legjobb szaporodóhelyei a szúnyoglárváknak." - tette hozzá a polgármester.

Székesfehérváron egyébként tavasz óta folyamatosan zajlik a biológiai szúnyoggyérítés.