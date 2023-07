"A tegnapi napon olvastam, hogy a Balatonon néhány hajó felvitele érdekében milyen profi módon eresztették a vizet, így mindössze 6,5 cm-rel csökkent a vízszint a hajók felvitelekor. Elkezdtem a szokásos számolgatásaimat, már csak, hogy össze lehessen hasonlítani mi mit jelent. A Balaton területe 592 000 000 m2 ebből 6,5 cm az kb. 38,48 millió m3 vízet jelent. A Velencei tó vízszintje Agárdi vízmérce alapján a mai napon 101 cm-en áll, a Pátkai víztározó 429 cm-en, a Zámolyi víztározó 6 cm-es. Ez azt jelenti, hogy a Zámolyi víztározóból hiányzik 4,5 (üzemi) 7,5 (árvízi max) millió m3, a Pátkai tározóból 6,5 (Üzemi)-8 (árvizi max) millió m3 továbbá a Velencei tóból 60-68 cm 14,5-16,5 millió m3 víz. Ha ezt összeadnám akkor a hiány itt nálunk 25,5-32 millió m3 víz. Ezért itt mi egymást öljük, tőlünk pár kilóméterre meg lehúztunk a csatornában 38,5 milló m3 vizet pár hajóért. Furcsa az élet, és a gondolkodásmód. Talán, ha igazi vízgazdálkodást folytatnánk, ennyi vizet nem pocsékolnánk el egyik helyen, míg a másik éppen ki akar száradni. El lehetne ezen gondolkodni... Mindezt itt mellettünk, még nézni is szomorú" – taglalta a polgármester, akinek gondolatmenete apropóján megkérdeztük a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, van-e szakmailag bármilyen lehetőség

arra, hogy a Balaton vizét a Velencei-tóba irányítsák ilyen esetben? Csonki István igazgató a feol.hu-nak elmondta: a polgármester valószínűleg az Országos Vízügyi Főigazgatóság hivatalos közleményét olvasta, melyben részletesen ismertették a balatoni vízeresztés vízgazdálkodási és egyéb szakmai indokrendszerét és végrehajtását.

- A Balaton és a Velencei-tó vízgyűjtő területe igen eltérő, mind a terület nagyságban, mint pedig morfológiailag, ezért gyakran előfordul, hogy az egyik tavon vízhiány jelentkezik, míg a másikon nem. Idén is ezt figyelhetjük meg, hiszen a Balaton elérte és meghaladta a szabályozási szintet, míg a Velencei-tó jelentősen a minimális szabályozási szint alatt van. Nem véletlen, hogy emiatt próbáljuk a rendelkezésünkre álló eszközökkel a Velencei-tó prioritásának szem előtt tartásával a vízgyűjtőről érkező vizeket minél hatékonyabban a tóba kormányozni, azonban ezt a tevékenységet sajnos itt a Velencei-tó mellett is sokan akadályozzák a Pátkai tározó alapfunkciójának folyamatos megkérdőjelezésével – fogalmazott a vízügyi igazgató és a Balaton-Velencei-tó összekötése kapcsán hozzátette: igaz, hogy a két tó vízszintje közel azonos, de egy távvezeték kiépítése a terepviszonyok figyelembe vételével többszöri átemelést igényelne, rengeteg közműkeresztezéssel, és jelentős energia igénnyel.

- Szakmailag mindent meg lehet oldani, de a Velencei-tó vízpótlási lehetőségeiről készült tanulmánytervek reálisabb alternatívákat tartalmaznak – tette hozzá. Ezzel Nagy Dániel sem vitatkozik – fogalmazta meg a feol.hu kérdésére a polgármester, hangsúlyozva: tudja, hogy a hasonló elképzelések megvalósítása rövidtávon valóban irreális felvetés, de beépíteni a köztudatba a vízgazdálkodással való aktív foglalkozást, mindenképpen érdemes. – Ezzel a témával érdemes többet foglalkozni manapság, főleg, hogy vannak fölösleges helyek és időszakok, amelyek lehetőséget jelenthetnek. Én is azt mondom, hogy anyagilag irreális törekvés lenne egy éven belül egy ilyen megoldás, s tudván, hogy a vízügyi szakemberek gondolkodása hiteles és reális, ezért én arra helyezném a hangsúlyt, hogy a vízgazdálkodásról való gondolkodást be kell építeni az átlagemberek mindennapjaiba, mert 5-15 év múlva a téma már nagyon is aktuális lesz.