Néhány héttel ezelőtt még telefon próbálkoztak biztosítási ügyintézőnek kiadva magukat, most azonban már egy jóval pofátlanabb eszközhöz nyúltak. Az önkormányzat nevében szerettek volna a házba bejutni.

Molnár István polgármestertől megtudtuk, hogy főleg az idősebbeket pécéztek ki maguknak. A módszer pedig egyszerű: a csalók az önkormányzatra hivatkozva csomagot szeretnének átadni a gyanútlanoknak, mindezt természetesen pénzért. A faluvezető hangsúlyozta, hogy nyilvánvaló átverésről van szó:

– Az önkormányzat semmilyen küldeményt NEM küld és küldött ismeretlen külső céggel. Kizárólag postai, illetve saját dolgozóink juttatják ki a küldeményeket! Amennyiben ilyet tapasztal valaki, kérem, írja fel a jármű rendszámát, színét esetleg típusát. Továbbá szeretném kérni a lakosokat, hogy figyelmeztessünk mindenkit, azokat is akik idősebbek és internettel nem rendelkeznek.

A polgármester elárulta azt is, hogy több, körülbelül öt eset is érkezett már az önkormányzathoz esetekről, és természetesen a rendőrséget is értesítették, akik többszőr járőröznek a településen, hogy megvédjék a lakosokat. Eddig sajnos a csalót, vagy csalókat még nem sikerült nyakon csípni.