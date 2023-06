A zámolyi önkormányzatnál a foglalkoztatás minden esetben egy hónap, a napi munka pedig négy óra. Július és augusztus hónapra is lehet jelentkezni. Ahogy arról Matla Bea adó- és munkaügyi ügyintéző a feol.hu-t tájékoztatta, náluk is a máshol jellemző munkákat végezhetik a diákok: közterületeken padfestés, növénygondozás, takarítás és hasonló feladatok várnak rájuk. Augusztusban a falunap környékén a diákmunkások sokat segíthetnek az előkészületekben, a tereprendezésben, dekorálásban. Jó, hír, hogy az a diák, aki munkát vállal a zámolyi önkormányzatnál egyben letudhatja a középiskolákban kötelező, az érettségihez szükséges közösségi szolgálatot is. Matla Bea az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt is elmondta, elsősorban olyan, 16. életévüket betöltött fiatalok szoktak jelentkezni, akiknek ez az első nyári munkájuk, illetve nem szívesen járnának más településre dolgozni.

Aki júliusra szeretne jelentkezni, az június 16., azaz holnap reggel 8 óráig teheti ezt meg, az augusztusi munkavállalásra történő jelentkezés határideje július 14. Jelentkezni telefonon a 22/251-000/15-ös melléken, illetve az [email protected] email címen lehet. A korábbi évekhez hasonlóan a foglalkoztatás feltétele idén is a munkaügyi központban történő előzetes regisztráció. A jelentkezés önmagában még nem jelent foglalkoztatást, hívta fel a figyelmet az ügyintéző!