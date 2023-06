Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő tanulókat és felkészítő tanáraikat köszöntötte csütörtökön Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester.

Tehetségesek, szorgalmasak és támogató közeg veszi körül őket – így jellemezte a polgármester azokat a székesfehérvári iskolákba járó fiatalokat, akiknek most eredményeik miatt gratulálhatott az ünnepségen. A felkészítő tanárok kapcsán pedig kiemelte:

- Akik a mindennapokban, minden nehézség és meglévő probléma dacára is igenis végzik azt a hivatást, ami gyönyörű szolgálat is egyben. S ennek a szolgálatnak a gyümölcse és visszaigazolása, amikor egy-egy fiatal meg is mutatja a tehetséget, ami benne van és azt a szorgalmat, amely eredményhez vezet.

Nekik és a diákoknak mondtak tehát köszönetet és gratuláltak a Hiemer-ház báltermében a városvezetők: - Szép munka volt, az eredmény eléréséhez gratulálunk!

Az elismerések átadása előtt a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum zeneművész tehetségei – Horváth Dóra, Horváth Zsófia, Bauer Regina, Czakó Laura, Ács Fanni, Nagy Gábor, Molnár András és Szabó Levente – adtak remek műsort.

A város sokak munkáját ismerte el: az SzC Árpád Technikumból Tóth Annamária Bianka a Szakma Kiváló Tanulója Verseny Szépészet/Fodrász kategória 6. helyezését érte el, felkészítő tanárai Baracskai Zita és Kiss Viktória voltak.

Az SzC Bugát Pál Technikumból Németh Sebestyén az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny vízgazdálkodó technikus kategória 6. helyezettje, felkészítő tanárai Kusztor Attila, Farkas György, Szalai József és Bognár Zoltán. Menyhárt Máté Bendegúz az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny környezetvédelmi technikus kategória 7. helyezettje, felkészítő tanárai Molnár Mónika, Naszer Heider, Borjánné Nyul Katalin, Kanizsay Zsolt és Berki Gyöngyi. Krajnyák Mirtill az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny általános ápoló kategória 4. helyezettje, felkészítő pedagógusai Schnierer Mónika, Szemlédy Ida és Tóth Tímea.