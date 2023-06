A tábornok rámutatott: bár hosszú idő telt el, mégis nagyon tanulságos ez a történet, hiszen egy olyan világban élünk, ahol mindenki győztes szeretne lenni.

– Másképp fogalmazva mindenki aratni szeretne, de a vetésre nem fordít időt és energiát. Pedig a jó aratáshoz még a vetés is kevés önmagában, hiszen a jó vetés elemi feltétele a talaj előkészítése. Bizony fáradságos, izzadságos munkával kell feltörni az ugart, sok olyan tápanyagot kell juttatni a talajba, amely megadja a jó termés lehetőségét. Rohanó világban élünk, de vetés nélkül nem lehet most sem aratni, bármennyire is szeretnénk. Talán nem vagyok egyedül ebben a borzasztóan szélsőséges nézeteket valló, békétlen, a normalitással szembeszálló, globális katyvasz felé igyekvő, rossz nyugati befolyás alá gyűrt világunkban, aki nem szeretne mást, mint békét, biztonságot, nemzetünk felemelkedését, megmaradását. Lehet-e többet kívánni ennél? Akkor, amikor a környező népek forronganak, egyetlen szikra elég délen is, de látjuk a keleten dúló harcokat, felértékelődik számunkra mindaz, amit eddig természetesnek véltünk: hogy békében, nyugalomban élhetünk.

A biztonság az a veszély, amit csak akkor érzékelünk, amikor már nincs, jelentette ki Jákob János.

– Ne kelljen érzékelnünk, had lehessen miénk a béke! Éppen ezért úgy érzem, mint ahogyan Dávid és László királyságának idején, ma is nagy szükség van arra, hogy győztesek, győzelemre képes vezetők vigyék ezt az országot tovább. Nincs is más kívánságom. Mint ahogyan László életében valósággá válhatott a bibliai ige, váljon valósággá a mi életünkben, a mi generációnk számára is. Ez az út soha nem könnyű. Vetés, izzadság nélkül nincs holnap, de a jelen is veszélyben van. A győzelemnek éppúgy, mint a békének, az ország jólétének, megmaradásunknak, mindig nagy ára volt és van, de a lovagkirály szobra mellett állítom, megéri a küzdelem. Meg kell harcolnunk a hit harcát, hogy valóban elnyerhessük mindazt, amit számunkra félretett a Mennyei Atya. Azt kívánom, Krisztus adjon ehhez erőt, kitartást, alázatot, békességet és nyugalmat!

Az eseményt koszorúzás zárta a vitézi rend emlékkövénél. Az ünnepség méltóságát a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar emelte.