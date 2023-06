Szent Iván éjszakáját szokták még nyárközép éjszakájának is nevezni és ezt tartják az év leghosszabb nappalának, azaz ilyenkor a legrövidebb az éjszaka is. Hazánkban ezt a napot június 23-án tartják. Sok helyen, köztük Székesfehérváron is számos szabadtéri programot tartanak e napon.