Egy különleges eseményre hív mindenkit a Bodajki Mária kegyhely.

-Az idei év bodajki kegyhelyünkön kiemelt év Mindszenty József bíboros, hercegprímás tiszteletére, ki szeptemberben lesz épp 75 éve, hogy kegyhelyünk főbúcsúját, a Mária-napi búcsút imádkozta mintegy 30 ezer ember előtt kegyhelyünk zarándokudvarán. E búcsúi esemény volt vélhetően a hercegprímás utolsó nagy nyilvános működésének színhelye, az 1948-as decemberi letartóztatása előtt. Az idei búcsúnkat Erdő Péter bíboros, prímás úr fogja imádkozni szeptember 17-én, vasárnap, tudtuk meg Mórocz Tamástól.

A plébános bodajki Élet-Kép-Tár Házban összeállított tárlatról is beszélt.

-A 75 éve történt búcsúról kívánunk megemlékezni azzal is, hogy kegyhelyünkön lévő Élet-Kép-Tár Házban emléket állítunk e kor kiemelt plébánosának, a templom- és közösségépítő Vajk Gyula prépost atyának, akit Shvoy Lajos megyéspüspök azért helyez kegyhelyünkre, mert kvalitása alapján képes lesz újjáépíteni, felvirágoztatni az ország legősibb kegyhelyét. Vajk Gyula bácsi tisztelete mind a mai napig élő településünkön, 1962-től kezdődő meghurcoltatása példaként szolgál a mai időkben is. Emellett egy bodajki származású, szintén meghurcolt ferences szerzetes emlékét is őrizni kívánjuk Horváth Lajos Péter atya személyében. E három személy, a vészterhes időkben történt helytállása joggal adta a róluk való megemlékezés címét Máté evangéliuma 5. fejezetéből, miszerint: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek...”, mondta Mórocz Tamás címzetes apát

A Bodajki Helytörténeti Egyesülettel közösen készített kiállítás megnyitója és a megemlékezés június 11-én délután 4 órakor lesz a kegyhelyen. Az ünnepi esemény a kegytemplomban kezdődik és a két díszvendég Spányi Antal megyéspüspök és Eperjes Károly színművész lesz.