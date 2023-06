- Nagyon büszkék és hálásak vagyunk, hogy két borral is nyerhettünk ezen a versenyen, arról nem is beszélve, hogy a Móri borvidék két zászlós fajtájával, az Ezerjóval és a Generosa-val. Előbbi Maga a Vármegye bora lett. Ez egy 2021-es dülőszelektált, terméskorlátozott tétel, amit 6 hónapig finomseprőn érleltünk. A Generosa egy jégbor, 160 gramm maradékcukor-tartalommal rendelkező, rendkívül körtés, gyümölcsös bor, kiváló savszerkezettel, mondta Diós Máté PR vezető a Paulus képviseletében.

A rozék közül a Geszler Családi Pincészet Gyöngyöző bora emelkedett ki. A Kékfrankos, Cabernet Sauvignon-rozé száraz 2022-es évjáratú bor lett a Legjobb rozébor kategória első helyezettje.

- A Móri borvidékről jöttünk, 40 hektár szőlővel foglalkozunk, és úgy látszik, hogy a 30 év kitartó munka eredménye egyre inkább beérik. Fontos, hogy legyenek eredményeink, mert a mosolygós munka könnyebbé teszi a dolgos napokat. Sosem csak a borról van szó, hiszen ennek van eleje is. Már novemberben elkezdődik a metszés és annak az eredménye csak fél év múlva derül ki, nyilatkozta Geszler József, a Geszler Családi Pincészet vezetője.

A Legjobb vörösbor az Etyeki Kúria száraz, 2020-as Pinot Noir bora lett.

- Számunkra nagyon fontos, hogy a vármegyében és Székesfehérváron is a köztudat része legyünk. Mi egy kicsit a megye szélén helyezkedünk el, Budapesthez közel, de éppolyan Fejér megyeinek érezzük magunkat, mint bárki más, aki közel él a megyeszékhelyhez. Ez egy nagyon fontos elismerés számunkra, bár igazából minden elismerés és minden megerősítés nagyon jó. Dinamikus bővülésben és fejlődésben vagyunk az utóbbi években, és mint az talán látható, ez a bővülés nem ment a minőség rovására, nyilatkozta Babarczi László

A Legjobb pezsgő kategória esetében a legmagasabb pontszámot elért tétel az Agárdi Csóbor Pincészet 2019-es száraz Chardonnay-ja volt.

- Nagyon örültünk annak, hogy nyertünk a pezsgőnkkel ezen a versenyen. Már több éve foglalkozunk pezsgőkkel és igyekszünk mindig úgy elkészíteni őket, hogy száraz legyen, és hogy kedveljék az emberek. Valószínűleg jó úton járunk, ugyanis nemrég nyertünk vele egy aranyérmet, és most, a vármegye bora versenyen is jól szerepeltünk, mondta Csóbor-Kisari Linda.

Az ünnepélyes bejelentésen Molnár Krisztián megyei elnök arról beszélt a Címerteremben, hogy a Róth Péter, ötletgazda által elindított borversenyre a megye valamennyi pontjáról érkezett bor és látva a szakmai zsűri teljesítményét, elmondható, hogy ezek a borok hazai és nemzetközi szinten is büszkén tudják képviselni a megyét.

- A Móri borvidék szülötteként örömmel üdvözlöm, hogy hagyományt teremtünk ezzel és nem mellesleg, hasznos, amikor versenyhelyzetet teremtünk, mert az jó a piacnak és jó a borászoknak is. Számtalan helyen jártam borászokkal beszélgetve és olyan fejlődésen ment át a megye, hogy büszkék lehetünk. Számolnia kell a nagy borvidékeknek velünk, Fejér megyeiekkel, mondta Törő Gábor országgyűlési képviselő.

- Fontosak a versenyek, hogy legyen visszacsatolás. A rangot adó versenyen 101 bor szerepelt, 35 termelőtől. Ide már csak kiváló tételek érkeztek, köztük 67 fehér, 18 rozé, 16 vörös és 10 gyöngyöző, illetve habzó bor. Ezek közül az egyik nagyarany, 26 aranyérmes lett, mondta Dinnyés Ferenc a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend vezetője.

A verseny másik szervezője a Velencei Szent Benedictus Borlovagrend volt.

- A vármegyében a legrégebbi borlovagrend vagyunk, immár három évtizede vagyunk jelen. Ez a verseny arra is nagyon jó, hogy nem csak a borokat tudjuk még inkább bemutatni országnak-világnak, hanem a két borlovagrendet is. Most a székesfehérváriak szervezték, de jövő évben mi leszünk a szervezők, ígérte meg Turcsányi Sándorné Marianna, a velencei borrend elnök-nagymestere.