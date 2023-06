A szétszóratás alatt Bodajkon otthonra lelt Horváth Lajos Péter OFM atyára, és az 1948-as Mária-napi búcsúra is emlékeztek a bodajki kegyhelyen a vasárnapi misén. A második világháború utáni mise alkalmával maga Mindszenty József bíboros érkezett a kegyhelyre.

Június 11-én Mózessy Gergely egyházmegyei levéltárigazgató tartott előadást Vajk Gyula koráról, a 1948-as bodajki búcsúról, és a egyházüldözés helyi sajátosságairól. Majd Eperjes Károly színművész emlékezett vissza egykori nagybátyjára, Gyula bácsira, személyes hangvételű szavaiban az erős természetű és erős jellemű prépost atya képe rajzolódott ki.

A neves színművész, Eperjes Károly is beszélt a hívőkhöz a kegyhelyen

Fotó: Kaposi Zsolt

A templomi ünnepséget Spányi Antal gondolatai zárták. A főpásztor az Úrnapján különösen is arra hívott bennünket, hogy merjünk másokért való életet élni, ahogy Jézus is értünk élt, és értünk adta oda életét. A "történelem megismétli önmagát", fogalmazott a főpásztor, figyelmeztetve bennünket, hogy ne feledjük el, kik voltak a helytállók, azok, akiket fel kell mutatnunk a mai kornak is.

A kegyhely udvarán áll egy épület, mely állandó és időszaki kiállításoknak is helyet ad.

Fotó: Kaposi Zsolt

-Az Élet-Kép-Tár Házban Dreska Gábor nyitotta meg a Bodajki Helytörténeti Egyesülettel közösen készített kiállításunkat, melyben az három papi személyhez kötődő tárgyi emlékeket állítottunk ki. Kiemelkedik ezek közül a Vajk Gyula kézírásával fennmaradt ún. Historia Domus, azaz a a plébánia történeti könyve, melyben a prépost atya leírja a meghurcoltatását. A kiállítás Felényi Péter képzőművész grafikus fém plasztikájával is gazdagodott, mely a diktatúrából a kegyelem hajtásaként kinövő megváltó keresztet ábrázolja, megjelenítve az alábbi szentírási részt: "...ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz." (Jn 12,24), fogalmazott Mórocz Tamás címzetes apát, a bodajki plébános.

A Bodajki Helytörténeti Egyesület által szervezett tárlatot 2023 október végéig lehet megtekinteni, igaz, csak előzetes bejelentkezést követően.