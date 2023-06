Ha valaki járt mostanság a Zichy liget környékén, már megtapasztalhatta, pontosan hogyan is helyezkedik el az új, épülő körforgalom: Mivel az új körfogalomban el kell férniük a csuklósbuszoknak is, ezért egy bizonyos átmérőnél nem szabadott kisebb körforgalmat tervezni: a körforgalom külső átmérőke 12,5 méter lesz. A csomópont méretéből és geometriájából adódóan azonban ezt a körforgalmat nem lehetett a kereszteződés mértani középpontjába tenni, azt elcsúsztatták a Zichy liget utcájának az irányába. Tehát ha a Móri út felől érkezünk, akkor – szerencsére – nem tudunk „egyenesen” átzúgni a körforgalmon a belváros irányába, hanem a körön haladva egy kicsit érintjük a Zichy-ligetet is.

A régi, ideigelenes, műanyag körforgalom már a múlté.

Fotó: Házi Péter

Amint arról beszámoltunk, a város önkormányzata mintegy egymilliárd forint európai uniós támogatást nyert a Móri út felújításának első ütemére, amely a városi rendőrkapitányságtól a Móri út 44-ig tartó, mintegy 650 méteres szakaszt jelenti. Rossz állapotban volt nem csak az útburkolat, de alatta a közmű is, ezért azokat is felújítják, illetve a rekonstrukció során. Az önkormányzat szeretné a Szent Vendel utcánál a második körforgalmat is kiépíteni, de ehhez forrásokat kell még találni. Az első ütem kivitelezése, amint az a munkák megkezdésekor elhangzott, várhatóan szeptember közepéig elkészül.

A felújítás részeként megújulnak a meglévő autóbusz-megállók, új megálló is létesül. Korszerűsítik a közvilágítást, kétoldali kerékpársávokat és helyenként leállósávot alakítanak ki, továbbá bővítik a Rozgonyi Piroska utca végén lévő parkolót.