A helyiek és az ingázók által is gyakran használt Móri út a város egyik legforgalmasabb szakasza, melynek állapota az elmúlt években jelentősen leromlott. Székesfehérvár önkormányzata mintegy egymilliárd forint európai uniós támogatást nyert a Móri út fejlesztésére, melynek célja a színvonalas, gördülékeny közlekedési feltételek biztosítása, melyekkel nagyban segítik a lakosságot, a munkába járókat, a vállalkozásokat és más közlekedőket.

– Székesfehérvár kiemelt gyűjtőútja a Móri út, ami a városban élőknek és a Mór irányából Fehérvárt megközelítőknek is nagyon fontos. Rossz állapotban van nem csak az útburkolat, de alatta a közmű is, ezért lényeges, hogy európai uniós forrásból most fel tudjuk újítani. – hangsúlyozta a helyszínen Cser-Palkovics András. A polgármester elmondta, az elnyert összegből a fejlesztés első üteme valósulhat meg.

– Ez a felsővárosi templomig tartó szakaszt érinti, azt követően szeretnénk megcsinálni a Szent Vendel utcánál a második körforgalmat, a folytatáshoz további pénzügyi források bevonására lesz szükség a későbbiekben. – tette hozzá.

A fejlesztés részleteiről helyszíni bejáráson számolt be az önkormányzat és a kivitelező

Fotós: NAGY NORBERT

Vargha Tamás országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, személyesen is nagy öröm számára, hogy Felsőváros kapuja, a Móri út megújulhat, hiszen ebben a városrészben kezdte pályafutását önkormányzati képviselőként.

A kivitelezési munkálatokat a székesfehérvári Útéppark Kft. végzi. A cég ügyvezetője, Böröcz László elmondta, jelenleg az útburkolat alatti közművek cseréje zajlik, ennek elkészülte után állhatnak neki az útépítésnek. A munkafolyamatok idején terelések várhatók, ám teljes útlezárást nem terveznek. Hozzátette, a kivitelezés várhatóan szeptember közepéig elkészül.

A beruházás részeként többek között új körforgalmi csomópont épül a Zichy liget – Móri út csatlakozásában, megújulnak a meglévő autóbusz-megállóhelyek, valamint új megálló is létesül. Korszerűsítik a közvilágítást, kétoldali kerékpársávokat és helyenként leállósávot alakítanak ki, továbbá bővítik a Rozgonyi Piroska utca végén lévő parkolót.