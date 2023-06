Még a koronavírus járvány alatt, 2020 tavaszán tett közzé felhívást a falu polgármestere, amelyben a lakosság segítségét kérte Csákberény parkjainak, köztereinek rendbetételéhez. A nyugdíjasokból álló csákberényi túracsoport tagjai akkor álltak össze először, hogy kitakarítsák, kigazolják a Hősök terén található mintegy 60 négyzetméteres rózsaligetet. Azóta ezt minden évben megteszik, így keddre is meghirdették a munkát. – Idén már nem először állunk neki, hiszen tavasszal a rózsákat meg is kellett metszeni. Most leginkább gazoltunk, takarítottunk. De ezt minden évben megtesszük. A Hősök terének rózsáit, illetve a buszmegállónál lévő virágokat három éve fogadtuk örökbe, azóta rendszeresen gondozzuk őket. Szívesen besegítünk ugyanakkor más helyeken is a közterületek virágágyásainak rendben tartásában – mondta a feol.hu-nak Rácz Jánosné, Babi, önkormányzati képviselő, a Csákberényi túrázók csoportjának vezetője.

Kedden összesen 16 önkéntes kapcsolódott be a munkába, amely így alig több mint másfél óra alatt elkészült. Az önkormányzattól cserébe hideg italt és jégkrémet kaptak a kora délutáni melegben dolgozó nyugdíjasok.