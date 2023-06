Kultúrsokk. Először az egyetemen hallottam, ezt a kifejezést és ugyan jó néhány országban jártam már, ennyire erősen még nem tapasztaltam, mint legutóbb, amikor Egyiptomban ellátogattam a beduinokhoz. Ők egy kisebb társadalmi csoport, akik elszigetelten az ország sivatagos részén élnek. Ha jól tudom több beduin falu is van szerte Afrikában, mi egy Hurghadától nagyjából egy- másfél órányi autóútra lévőbe mentünk és, ami ott fogadott...Még most sem találok rá szavakat, elállt tőle a lélegzetem is, noha nem a jó értelemben. Ott és akkor ütközött ki az én ’európaiságom’ és az ő ’afrikaiságuk’. Hihetetlen volt látni, hogy a 21. században még mindig vannak olyan népcsoportok, akik így élnek. Habár lesokkolt és egy részem elkeserítette, bántam volna, ha kihagyom.