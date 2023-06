A közösségi oldalon jelent meg a fotó, amelyen egy vödörnyi sötétbarna színű víz látható. A kép posztolója csak ennyit kérdezett: “Másnál is ilyen szép víz folyik?” A kép alatt megjelenő hozzászólásokból kiderült, az állapot nem egyedi, másoknál is sötét színű víz csordogál a csapból.

Az esettel kapcsolatban írásban kerestük meg a Fejérvíz Zrt.-t, hogy egyrészről a hiba okáról érdeklődjünk és azt is szerettük volna megtudni, az ilyen jellegű víz mennyire lehet káros az emberi szervezetre, milyen mértékben használható a háztartásokban.

“Leggyakrabban az ivóvíz természetes (geológiai) eredetű vagy a vízkezelés során az ivóvízbe jutatott vas-sók (koagulálószer) oxidációja során kerülhet sor a vasrészecskék kicsapódására, ezen túl az elosztóhálózat vezetékeinek korróziója is hozzájárulhat a vasrészecskék megjelenéséhez” – írja válaszlevelében a Fejérvíz Zrt. és hozzáteszi: “A vízvezeték-hálózat meghibásodásakor- pl. csőtörést, vagy más, vízhálózatban történő munkálatot követően-, a nyomásváltozás hatására kiülepedett részecskék jelenhetnek meg az ivóvízben. A sárgás-barnás víz nem káros egészségügyi szempontból, mivel azonban a vezetékhálózatban lerakódott üledék különböző mikroorganizmusok megjelenését és szaporodását segítheti elő, így a csőtöréskor megjelenő sárgás-barnás csapvíz egyben szennyezésjelző szereppel is bír. Ezért ilyen esetben elővigyázatosságból, amennyiben lehetséges, csak a vízcsap 1-2 perces kifolyatását követően fogyasszuk az ivóvizet. Mosásra is csak ezt követően használjuk, mivel ez a sárgás-barnás víz nyomot hagyhat a ruhán.”

A szolgáltató leveléből az is kiderült, mi okozta Csőszön a víz színének megváltozását. A konkrét eset kapcsán a következő választ kaptuk:

“Az óvodában tartott habparti miatt engedély nélkül vételeztek vizet a közterületi tűzcsapról. Egy Csősz méretű kistelepülésen a tűzcsap teljesen nyitott keresztmetszetén a falu pillanatnyi vízfogyasztásának többszöröse is kifolyik. A vízhálózaton rendkívüli áramlási viszonyok alakulnak ki, ami miatt a cső belső falán lerakódott geológiai eredetű szennyeződések leválhatnak, a víz elszíneződését okozva. Lakossági panaszbejelentés Kőszárhegyi Üzemmérnökségünkre nem érkezett. Az önkormányzathoz néhány igen. A víz a késő esti órákra letisztult.”

Egy másik forrásunk szerint a Sárosdi Önkéntes Tűzoltók lehettek, voltak, akik habpartival örvendeztették meg a csőszi kisovisokat, így szintén levélben kerestük meg őket is kérdéseinkkel. Cikkünk megjelenéséig még nem érkezett válasz szerkesztőségünkhöz. Amint a Sárosdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület válasza megérkezik, azt azonnal megosztjuk olvasóinkkal.