Elhunyt Varga Miklós, aki 1974 óta a Szent György Kórház Baleseti Sebészeti Osztályának főorvosa volt és nyugdíjba vonulása óta is a gyógyításnak szentelte életét - számolt be a szomorú hírről a kórház honlapja.

A megyei kórház a nagyszerű kolléga, Szarvas József (a Kézsebészeti Részleg részlegvezetőjének) visszaemlékezésével búcsúzott a nagyszerű kollégától. Mint a visszaemlékezésből kiderül, Varga Miklós 1948. 11. 28-án született Bakonysárkányban, négy éves korától Székesfehérváron élt. 1967-ben érettségizett az akkori nevén József Attila Gimnáziumban. Ugyanebben az évben nyert felvételt a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol 1973-ban szerzett általános orvosi diplomát, az egyetem befejezését követően közel egy évig tartalékos tiszti képzésen vett részt. 1974 óta dolgozott a kórház Baleseti Sebészeti Osztályán, ahol 2002-ben nevezték ki főorvosnak.

"Szakmai tevékenységét az új eljárások iránti fogékonyság, a bravúros műtéti technika jellemezte. Gyakran vállalt általános sebészeti jellegű feladatokat is. Nem volt, aki ne ismerte volna Székesfehérváron, ezért nagyon sokan fordultak hozzá, ő pedig teljes elhivatottsággal minden beteget ellátott. Nyugdíjba vonulása óta is aktívan szerepet vállalt a betegellátásban, részt vett a traumatológiai ügyeletekben, baleseti szakrendelést látott el – nyugdíjas éveiben is a betegek gyógyulásáért dolgozott. A hivatása mellett a négy gyermekéről való gondoskodás állt első helyen az életében. .... Sokáig küzdött a rátörő rosszindulatú betegséggel. A harcban több csatát megnyert, ezek között vissza-visszatért dolgozni, de a végső küzdelemben mégis csak a betegség győzedelmeskedett. Kiváló kollégát veszítettünk el, nyugodj békében Miklós!” - búcsúzott tőle Szarvas József.