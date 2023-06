„Szakértő bevonásával dolgozunk azon is, hogy milyen állandó fizikai megoldás a legmegfelelőbb az útszakaszon – ezt már a közösségi hálóra írt bejegyzésében olvasható, amelyben részletezi a konkrétumokat is. Mint olvasható, a napokban Fábián Róbert műszaki osztályvezető kollégájával és Schmidt Norbert mérnökkel terepszemlét tartottak az érintett szakaszokon, mely alapján már körvonalazódik a szakmai javaslat. Schmidt Norbert úttervező, aki korábban 15 éven át vezette Móron a városházán a városfejlesztési irodát, nagy tapasztalattal rendelkezik és Mór városában már bevezetett megoldást tervezi: „Minimum kettő, de ideális esetben három kiemelt “forgalomlassító küszöb”, mely két helyen a gyalogos közlekedés átvezetését is megoldja. Aszfalt rávezető “rámpa” előírt jelöléssel, piros térkő, körülbelül 3 méter hosszon, majd a másik oldali “rámpa”.

További közlekedésfejlesztési tervről alább olvashat: