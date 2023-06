Három évvel ezelőtt a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikumban Lukács Károly útjára indította a 3D szakkört. Célja az volt, hogy azok a diákok is jobban megismerkedhessenek ezzel a területtel, akiknek a tanórák során nincs erre lehetőségük. Idén két csapata is részt vette a 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpián, ahol a szakmai zsűri dicséretben részesítette munkájukat. Sebők Balázs és Jusztin Bakó Benjamin egy PET-filamentet, míg Garai Márk és Krausz Ádám egy intelligens növénynevelőt álmodott és valósított meg. Lukács Károly beszélgetésünk során többek között azt is elárulja, mit is takarnak ezek a projektek.