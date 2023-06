Pihenés munka közben?

Fárasztó dolog egy munkagép előtt ülni és egész nap görnyedve, esetleg állva, lábat fárasztva dolgozni nyolc órán át - ezt már 1973-ban is így értékelték, napra pontosan ötven évvel ezelőtt. A szerző így ír erről: "A munka közbeni pihenést, felüdülést szolgálja a munkahelyi testnevelés. Megyénkben már 1967-ben bevezették a munkahelyi tornát. Először Dunaújvárosban a Magyar Posztó Fésűsfonodájában, majd később , több munkahelyen, elsősorban ott, ahol nők dolgoznak. Napjainkban már naponta közel 1300 nő tornászik munkahelyén. A munkahelyi tornához azonban képzett vezető, előtornász kell, aki irányítja, bemutatja a gyakorlatokat. Az SZMT sportbizottsága a héten ülést tartott, ahol többek közt megbeszélték a munkahelyi testnevelés gyakorlatvezetőinek és előtornászainak továbbképzését. Az értekezleten szó volt a megyeibemutatóról is, amelyet ez év szeptember 23-án rendeznek meg Székesfehérváron." Mint ahogy akkor lejegyezte az újságíró, a Fejér megyei szakszervezeti sportnapot nyár végén rendezik meg, és a megyei döntőn 15 szakmai csoport tagjai versenyeznek majd.



Fő az óvatosság!

Az Állami Biztosító adatai szerint a múlt évben 6214 betörést jelentettek be Magyarországon, a kár 45 millió forint volt, ennek 75 százalékát ékszer, műérték és egyéb drága holmik tették ki - olvasható volt ezen a napon 1983-ban. A cikk írója ezzel kapcsolatban kérdezte a biztosító illetékes szakemberét, aki az óvatosság, a megfelelő biztonsági zárak alkalmazása mellett egyéb tippeket is megosztott az olvasókkal. Kiderült, a teljes anyagi védelmet csak a műértékbiztosítás teremtheti meg és az is, hogy a biztosító a műértékbiztosításokat a titkosszolgálati iratok szabályai szerint kezeli.



Fotósorozat Pilinszkyről

Ugyanebben a lapszámban Bakonyi István írása olvasható, Pilinszky képe alatt. Így írt róla: "Pilinszky János, a két éve elhunyt költő gyakori vendége volt Székesfehérvárnak, kivált élete végső időszakában. 1981. március 25-én rendhagyó irodalomórát tartott a Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Ekkor készített róla fotósorozatot a művész-rajztanár, Pinke Miklós. Ezekből a felvételekből nyílt kamarakiállítás a Magyar Írók Szövetsége közép-dunántúli csoportjának klubjában, Székesfehérváron a Sziget utcában. Gyermekes, ártatlan moholy, jóságos figyelem: ezek voltak Pilinszky legjellemzőbb arckifejezései. Mindezt hűségesen őrzik Pinke fényképei. Találóan jegyezte meg róluk Takács Imre, a költő, hogy a sorozat filmszerűen örökítette meg Pilinszky estéjét, szinte még a hangját is hallani róluk. A képen: Pilinszky János verset mond."