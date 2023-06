Székesfehérvár Közbiztonságáért díjat kapott június 14-én, szerdán a várostól a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Székesfehérvári objektuma. Az elismerést a fehérvári börtönben vette át Cser-Palkovics András polgármestertől Kurusa János BV ezredes, parancsnok.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A város vezetője a díjátadón elmondta: ez az elismerés minden BV dolgozónak szól, a helyszín pedig azért szimbolikus is, mert néhány éve sikerült azt megóvni a megszűnéstől. Kurusa János BV ezredes, parancsnok megköszönte az elismerést, melyet – mint fogalmazott -, a fehérvári börtön 120 éves falai között vehetett át. Amely „jól védhető, őrizhető, a bíróság jól megközelíthető”, így a legjobb helyszín a városban.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az elismerés átadásakor az intézet története is elhangzott: mint kiderült, „az Igazságügyi Palotában átadása óta működik börtön, biztosítva a bűnelkövetők szabadságvesztés büntetésének letöltését, valamint a letartóztatások foganatosításával a bűnmegelőzés részeként a gyanúsítottak elrejtőzésének és ismételt bűnelkövetésének megakadályozását”. Az objektum dolgozóinak mindennapos áldozatos munkája mellett segítik a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését is, ezzel hozzájárulva a város közbiztonságához. Elhangzott: az intézményben vallják: „a bűnüldözésen túl a bűnmegelőzés, a bűnelkövetők szabálykövetésre ösztönzésével, társadalmilag is hasznos munka végzésével, fejlesztésével és képzésekkel is meg kell, hogy valósuljon, hogy egy biztonságos Székesfehérváron élhessenek a város polgárai”. Ezen feladatokban vállalnak részt hosszú évtizedek óta a fehérvári intézmény dolgozói.

Szerző: S. Töttő Rita