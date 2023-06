Sajtótájékoztató keretén belül számoltak be a szervezet és Varga Gábor országgyűlési képviselő, Domokos Tamás, a Kodolányi János Egyetem igazgatója és Varga Kornél Csaba, Mezőföld Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője a KJE Titkok Háza Tudományos Élményközpontban.

A közösségi beszélgetésekből – amely 35 településen közel 400 fővel zajlott – kiderült, hogy a Mezőföldön a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése a fenntartható helyi közösség fontos záloga, mely nélkül a kapcsolódó fejlesztéspolitikai beruházások sem tudják betölteni nélkülözhetetlen társadalomformáló feladatukat. Az aktív, saját sorsáért és a közösségért felelősséget vállaló állampolgárok nélkül nem képzelhető el javuló életminőség, a helyi értékek iránt elkötelezett emberek nélkül pedig nem alakulhat ki a Mezőföld településein valós társadalmi kohézió, ami nélkül pedig nincs helyi, illetve településrészi identitás, fogalmaz közleményében az egyetem.

- Az elmúlt évtizedben Dél-Fejérben egy olyan infrastrukturális fejlesztési szakaszt vittünk véghez, amely megteremtette annak feltételét, hogy egy kicsit tovább is gondolkodhassunk. Ennek következménye, hogy tavaly elindítottunk egy olyan településlátogató sorozatot, amely segítésével felmértük azt is, hogy milyen a lakosság lelki, szellemi táplálékra való igénye. Kell, hogy a test, a lélek és a szellem egységét meg tudjuk valósítani. A Kodolányi János Egyetemmel, illetve a Mezőföld Kutató és Fejlesztő Intézettel, valamint a településekkel és azok lakosságának bevonásával, egy olyan tudásközpontot, egy olyan tudástárat tudunk létrehozni, amellyel az elkövetkezendő időszakban, jól sáfárkodva hatalmas eredményeket tudunk elérni. Itt tényleg az élő közösségekre, azokra az emberekre és fejlesztési irányokra koncentrálunk, melyeket az élő közösség maga határoz meg. Mi nem elsősorban különbözőpályázatokra és uniós pénzekre szeretnénk fókuszálni., hanem a meglévő szinergiákra és erőkre is. A helyi tapasztalatokat, a helyi vállalkozók igényeit szeretnénk becsatornázni, de természetesen ehhez szükség van a pályázatokra és a célzott támogatásokra is, mondta Varga Gábor országgyűlési képviselő.

A Kodolányi János Egyetem helyben elérhető új szakokkal, képzésekkel és a Mezőföld Kutató és Fejlesztő Intézet befogadásával is segíti a jövőben a térséget. Domokos Tamás, az egyetem stratégiai vezetője beszélt arról, első konkrét lépéseként visszakerül Székesfehérvárra a kommunikáció szak, bővül a szociális munka, a közösségfejlesztés, az emberi erőforrások, a turizmus vendéglátás és a pedagógia szak is Fejér megyében.

-A lelkeket kell megemelni ahhoz, hogy egy térség fel tudjon zárkózni és ennek az egyik útja, hogy meg kell vizsgálni a viszonyokat a közösséghez, egymáshoz és a településhez. Vissza kell építeni a hosszú évtizedek alatt erodált bizalmat, ember és ember, illetve ember és az önkormányzat, a cégek , vállalkozók iránt. Általában statisztikai eredményekben utazom, de itt mos nem a számok voltak az érdekesek, hanem a számok mögötti emberek, sorsok, arcok, történetek, és az, hogy abból alakuljon ki egy másik kép, amit ki tudunk majd színezni. Az egyetem fejlesztési programjaiban egyre többet szeretnénk a Mezőföld problémáira reagáló tevékenységeket végrehajtani. Például szakdolgozatok, TDK munkák készüljenek a térségről. Cél az is, hogy a fiatalokat itt, helyben tartsuk. Minden elemzés és minden statisztika azt mutatja, hogy ha a felsőoktatási útvonalon kikerül a fiatal az adott térségből, akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy visszataláljon. Ez éppúgy igaz a kis települések, mint ahogy például Székesfehérvár esetében. Fontos a fiatalok egész pályás letámadása, vagyis minden fontosabb szaknak meg kell jelennie. A képzési modulokat úgy kell szervezni, hogy a munkaadók igényeit is figyelembe kell venni, mondta az egyetem igazgatója.

-Az itt élő emberek szeretnek itt élni. Szeretik a saját településüket és azt szeretnék, ha a fejlesztési források segítségével képesek lennének fejlődni, felzárkózni a vármegye középső, illetve északi részéhez hasonlóan. A képzések segítségével szeretnénk azt, hogy ha a fiatalok helyben tudnának tanulni és a megszerzett tudást itt, helyben, vagyis a megye területén tudnák kamatoztatni. Azt elmondhatjuk, hogy az alapok adottak, így ezekre lehet építeni, gondolok itt az épületekre, intézményekre, de megemlíteném a lakosság, valamint az intézményekben dolgozók nyitottságát is. A feladat adott a kutató intézetnek is, de élvezzük az egyetem és a képviselő úr támogatását is, így bízunk benne, hogy hamarosan eredményekről is be tudunk majd számolni, fogalmazott Varga Kornél Csaba, a Mezőföld Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője.