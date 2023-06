A résztvevők három fordulón keresztül kalandoztak Garay Zsuzsanna A csalárd cukorka című meséjének hőseivel. A vetélkedőbe a nagyobbak olyan fejtörő rejtvények megoldásával kapcsolódhattak be, amihez egy kis kutakodás is szükségeltetett, jó esetben persze a könyvtában, de a válaszok az internet segítségével is megtalálhatók voltak. A kisebbektől pedig rajzos formában várták a megoldásokat. A verseny május 10-én zárult, az eredményhirdetést kedden tartották a könyvtárban, ahová mind a 177 résztvevő kisdiákot meghívták.

A legügyesebb tanulók részére Bálint Istvánné, Bicske város polgármestere adta át a díjakat – pl. színes ceruzát, könyvet, füzetet és más apróságokat -, a meglepetés vendég pedig az idei játék alapjául szolgáló mese írója volt. Minden résztvevőnek szóló ajándék volt a meseregényből készült, de vele azonos címet viselő bábelőadás a Babos Bárbos Társulat előadásában.

- Több mint 20 éve rendezzük meg ezt a vetélkedőt, aminek a lelke Pertl Róbertné Gizi néni, könyvtáros. A megoldandó feladatok minden évben egy meseregényhez kapcsolódnak és az általános iskola alsó tagozatosainak szólnak. Ha a vetélkedőn résztvevő gyerekek számát nézzük, ez évenként változó, viszont nagyon örülök annak, hogy idén a korábbiaknál több, összesen hét településről jöttek a gyerekek, így Bicskén kívül Vértesboglárról, Alcsútról, Felcsútról Tabajdról, Etyekről és Csabdiról – árulta el Endrédiné Szabó Erika, a könyvtár igazgatója, aki hozzátette: reméli, hogy a játékban résztvevők közelebb kerültek a könyvtárhoz és az olvasáshoz.