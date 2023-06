Úgy tűnik, az idén is a korábbiakkal megegyező feltételekkel foglalkoztathatják majd a diákokat, ezért a tordasi önkormányzatnál már várják a nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 16-25 éves diákok jelentkezését, hogy felmérhessék az érdeklődést. – Vannak már jelentkezőink, aminek örülünk, de várjuk még további diákok jelentkezését is – válaszolt a feol.hu kérdésére Juhász Csaba polgármester, aki azt is elmondta a program kapcsán, hogy az elmúlt években változó volt az érdeklődés a községben, de jellemzően középiskolások vállalnak inkább munkát az önkormányzatnál.

A diákokat elsősorban közterületen végzendő munkákkal bízzák meg így pl. növények ápolásával, padok festésével és más kisebb karbantartási feladatokkal. – Volt olyan év, amikor a nyári munkát végző lányok leszedték a levendulát, majd csokrokat kötöttek belőlük. Ezek aztán különböző helyekre kerültek a faluban, ahonnan a lakók ingyen vihették haza őket – mesélte a polgármester.

Jelentkezésnél az önkormányzat kéri megjelölni, hogy melyik hónapban szeretne a jelentkező munkát vállalni. Lehetőség van arra is, hogy egy hónapnál kevesebb ideig, pl. két hétig dolgozzon valaki. A program várhatóan július 1-től augusztus végéig tart, a napi munkaidő legfeljebb 6 óra. Aki a programban szeretne részt venni, annak először a Martonvásári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kell regisztrálnia, majd az ott kapott közvetítő lappal lehet jelentkezni a Tordasi Polgármesteri Hivatalban, ahol Hajdu Enikő, pénzügyi ügyintéző a téma felelőse.