Füst volt a fehérvári Sziget utca 11. egyik földszinti lakásában. Nem tudjuk, mi okozta a füstöt, talán odaégett a lecsó. Egy biztos, a tűzoltók nagy erőkkel kivonultak, jól kiszellőztették a tízemeletes épületet, majd visszavonulást fújtak, csak az utolsó alakulat ugrott be a Mekibe egy kis marhahúsos szendvicsért. Közben ugyanezen lakótelep mellett, a Vörösmarty téren a főút kellős közepén lepukkant egy autóbusz. Pillanatok alatt sűrű dugó alakult ki, balról is, jobbról is igyekeztek előzni egymást az úrvezetők, amitől még dúsabb lett a forgalom, majd egyszerűen beállt a Palotai út. Jött egy szellő, és mindent kitakarított.

Érdekes. Talán néhány perc alatt kialakulhat a káosz a semmiből. Nem javaslom a lecsósoknak, hogy induljanak a versenyen, amire már mától lehet regisztrálni, mert ott jobban ráncba szedik őket, és nemcsak a szomszédok kis csapata gyűlik össze sztorizni, miközben szellőzik a panelház lépcsőháza. És annak a szürke személyautónak a sofőrje is több türelmet erőltessen magára, aki begurulva – na nem az autóval – jobbról akart gyors előzésbe kezdeni, amikor szembetalálta magát a lepukkant busz sárgán villogó farával. Ezt követően már valószínűleg őrjöngött, mert nem engedték vissza a belső sávba.

A pillanatkép elmúlt. Székesfehérvár talán ismét szelídebb arcát mutatja. De vigyázat, a szikra mindig a tüzet keresi!