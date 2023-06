A Kis Iskolák sportversenye évek óta nagyon népszerű esemény, amelynek célja az esélyegyenlőség biztosítása a kisebb létszámú iskolák diákjai számára. Fontos, hogy a diákok sikerélményhez jussanak a népszerűbb sportágakban, és lehetőségek kapjanak a versenyzésre országos szinten is. Ez az esemény hatalmas létszámmal és részvételi számmal büszkélkedhet, és idén is több mint kilencezer diák vett részt a három sportágban.

A soponyai általános iskola diákjai kiváló eredményeket értek el az atlétika versenyeken is. Kiemelendő Varga Dorina 800 méteren elért második helyezése és Gyenis Noel harmadik helyezése. A lányok svédváltó csapata is kitűnően szerepelt, hiszen a második helyen végeztek. A csapat tagjai Gruiz Zsanett, Simon Emma, ​​Simon Virág, Varga Dorina. A fiúk svédváltó csapata a kilencedik helyen zárt Hegedüs Hunor, Hufnágel-Vörös Levente, Németh Benedek, Gyenis Noel szereplésével.

A labdarúgásban elért 12. helyezés és a kézilabdában elért 11. hely is figyelemre méltó eredmények, hiszen a versenyen országos szinten mérték össze tudásukat a legjobb diákok.

Ezek az eredmények bizonyítják, hogy a soponyai Zichy János Általános Iskola diákjai tehetségesek és elkötelezettek a sportban. Pekács Jánosné Marcsi néni, a testnevelő tanár irányítása és munkája nagy hatást gyakorol a diákok fejlődésére és sikereire. Reméljük, hogy továbbra is folytatják a kitartó munkát és még sikert érnek el a jövőben.

Madame Curie idézetével is összhangban van, hisszük, hogy minden diáknak szükséges hinni a tehetségében és kitartóan törekedni az eredményre. A soponyai diákok példája bizonyítja, hogy ez a hozzáállás valóban eredményeket hozhat – méltatta a gyerekek eredményeit Hollósi Lászlóné, az iskola vezetője.