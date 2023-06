A kisváros központjának komplex megújításával kapcsolatos forgalmi tanulmány a május 30-i ülésen rendkívüli lakossági felháborodást váltott ki, ami azonban biztosan nem érte váratlanul a döntéshozókat. Ugyanis a határozathozatalt megelőzően az önkormányzat május 18-ra meghirdetett fórumán is számos ellenvetést, kérdést fogalmaztak meg e témában a lakosok, amelyre azonban válaszok nem érkeztek – számolt be az előzményekről dunaújvárosi laptársunk. Amint Gólics Ildikó alpolgármester összefoglalta, a képviselő-testület többségének ötfős voksa alapján egyirányú forgalmi rendet kívánnak életbe léptetni a Szent István út, Bem utca és a Tűzoltótorony közötti, mintegy 130 méter hosszú szakaszon. Annak ellenére, hogy a lakosság jelentős többsége elutasította a Tűzoltótorony és a művelődési ház közötti szakasz elzárását a gépjárműforgalom elől.

Ercsi az Élhető települések című felhívásra pályázatot nyújtott be, ezen nyert 418 millió forintot, aminek a nagy részéből kerékpárút épül majd. Ugyanakkor 168 millió forintot a városközpont megújítására terveztek felhasználni, ennek részeként alakítanák ki az egyirányú forgalmi rendet a Szent István út, Bem utca és a Tűzoltótorony közötti, mintegy 130 méter hosszú szakaszon. – A mérnökök javaslata egyezik azzal az állásponttal, amit kezdetektől fogva képviseltünk képviselőtársaimmal, mégpedig, hogy a jelenlegi forgalmi rendet megtartva kell megújítani az érintett útszakaszt, biztonságosabbá téve a Tűzoltótorony előtti kereszteződést és a gyalogosforgalmat, közben növelve a zöldfelületet – hangsúlyozta több fórumon is Gólics Ildikó. A május 30-i nyilvános önkormányzati ülésen, mint az átlátható, demokratikus működés elengedhetetlen garanciáján, hiába volt minden ellenvetés és érv.

Az alpolgármester asszony akkor így összegezte a történteket a Dunaújvárosi Hírlapnak: – A legfontosabb szempont, amelyet társaimmal képviselünk, hogy a lakosság többségi érdekei és igényei szerint élhetőbbé váljon a település. Mindezt az ercsiek felhatalmazásával végezzük, véleményünk világos és egybeesik az itt lakókéval, valamint szakemberekével is. A meghozott döntés a városközpont megújítása helyett jelentős forgalmirend-változást kényszerítene az ercsi lakosokra. A teljesen öncélú, és szakmai megfontolást nélkülöző lezárások következtében megnövekedett gépjárműforgalmat városunk családi házas övezetére zúdítanák, élhetetlenné téve ezzel több utcát. Az itt élők többsége ezt egyértelműen elutasítja, ennek a testületi ülésen személyesen, és benyújtott aláírásaikkal is hangot adtak! Hangsúlyozom, hogy a mi feladatunk az ercsiek felhatalmazásával a város polgárainak képviselete. A meghozott képviselő-testületi határozat ellen petíciót nyújtunk be. Bízom benne, hogy a testület újra tárgyalóasztalhoz ül, és döntését a lakosság véleményének figyelembevételével hozza meg – mondta el Gólics Ildikó alpolgármester.

A botrányos testületi ülés után két héttel, június 14-én az ercsi polgármesteri hivatal üléstermében a lakosság jelenlétében aztán az alpolgármester átadta a petíciót, amelyet követően ezt írta a közösségi média felületén: „Az Élhető település – Ercsi petíció kapcsán összegyűjtött aláírásokat átadtam polgármester és alpolgármester úrnak. 1038-an nyilvánították ki véleményüket a településközpont felújításáról, a petícióban foglaltakkal egyetértve. Az ercsiek szeretnék, ha megújulna a belváros, komfortosabbá és biztonságosabbá válna a gyalogosközlekedés és a járműforgalom is a jelenlegi forgalmi rend megtartása mellett.

Polgármester úr a petíciót aláírók nagy száma miatt ígéretet tett, hogy újra a képviselő-testület elé viszi a felújítás kérdését. Köszönöm, hogy éltetek a véleménynyilvánítás lehetőségével! Köszönöm, hogy személyes jelenlétetekkel is megtiszteltetek a petíció átadásakor!” A példás kiállás után csak remélni lehet, hogy az önkormányzat testülete ezúttal valóban a város polgárainak igényeit figyelembe véve fog majd döntést hozni.

