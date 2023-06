A többi között az iszkaszentgyögyi önkormányzat is felhívta már a falu lakóinak figyelmét a bálványfa terjedésének problémájára és arra kér mindenkit, hogy akinek a kertjében megjelenik a növény, az a lehető leghamarabb szabaduljon meg tőle, nagyobb példány esetén pedig kérje az önkormányzat segítségét! A faluban már elkezdték a közterületeken a bálványfa irtását.

Miről is van szó? Kevés növényfaj mondhatja magát olyan sikeres világhódítónak mint a mirigyes bálványfa, amely az őshonos növények kárára szaporodik, terjeszkedik, hazánkban is egyre több helyen. „A globális felmelegedés és a világméretű faültetési akciók idején akár örülhetnénk is egy ellenálló, gyorsan növő fafajnak, ám ez a fa haszon helyett rendkívüli veszélyeket hozott számunkra. Agresszív, inváziós és kiirthatatlan” – írja róla az Xforest.

A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) nem őshonos sem Magyarországon, sem Európában, Kínából került dísznövényként a Kontinensre és ma már az Antarktisz kivételével minden földrészen megtelepedett. Fája az ipar számára használhatatlan, leveleit egyetlen haszonállat sem eszi meg. Mivel gyakorlatilag bárhol, még falrepedésekben is gyökeret tud ereszteni, talajban nem válogat, és a legtöbb fás növénytársulásban képes tömegesen elszaporodni, ráadásul nagyon nehéz kiirtani, az egyik legveszélyesebb inváziós növényként tartják számon.

A magról nőtt, fiatal egyedek egyéves korig még gyökerestől kiáshatók. Később azonban már csak vegyszeresen irtható hatékonyan – ehhez szakember segítsége javasolt -, ugyanis kivágás után a gyökérsarjakról többszörös erővel hajt ki.