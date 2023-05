Hatodik üléséhez érkezett a Háború, régészet és kulturális örökségvédelem történelmi konferencia, mely a Szent István Király Múzeum és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum együttműködésének egyik első állomásaként valósult meg. A kétnapos rendezvény első napján a városháza dísztermében tartottak előadást a szakma legelismertebb képviselői.

Az esemény megnyitóján Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes arról beszélt, a hadtörténeti régészet egy kiemelten fontos szakterület. Hangsúlyozta, a két szervező intézmény együttműködése részeként augusztus 15-től a Szent István Király Múzeumban látható a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből összeállított időszaki kiállítás.

Székesfehérvár polgármestere úgy fogalmazott, a város mind a régészethez, mind a hadtörténethez több szállal kötődik.

– A város hagyományai katonavárosi jelleget mutatnak, régészeink pedig most, ezekben a percekben is dolgoznak a Bazilika mellett. Fontos, hogy időről időre különböző szakterületekhez kapcsolódó szellemi, tudományos munkának is teret és helyet tudjunk biztosítani – hangsúlyozta Cser-Palkovics András.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, Töll László ezredes köszöntőjében felvetette: a jelenleg kétnapos konferencia a jövőben kiegészülhet egy harmadik nappal, amikor a szakemberek a kísérleti régészet eszközeihez nyúlva rekonstruálhatják a régmúlt fegyvereit, vagy ellenőrizhetik az íróasztal mellett született mítoszok valóságtartalmát.

A két intézmény együttműködése kapcsán a Szent István Király Múzeum főigazgatója, Pokrovenszki Krisztián arról beszélt, hosszú távú szakmai terveik vannak, s fontosnak tartja, hogy az együttműködések valós szakmai tartalommal legyenek megtöltve.

A konferencián a bronzkortól egészen a második világháború végéig tartó időszakot felölelő előadásokat hallhatott a szakmai közönség – erről már Belényesy Károly, a SZIKM szakmai igazgatója beszélt, s mint mondta, a két múzeum szakmai összefogásával magasra szeretnék tenni a lécet.

A tanácskozás első napján a Gorsium Régészeti Park területén található római kori katonai létesítményekről, a honfoglalók íjászfelszereléseiről, valamint a sümegi vár legújabb régészeti kutatásainak eredményeiről is elhangzottak előadások. A kétnapos konferencia május 26-án, pénteken a fővárosban folytatódik.