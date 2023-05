Hangszerbemutatóval egybekötött zenés-mesés délelőttöt szerveztek a napokban a lepsényi Napraforgó Óvodában. A kicsik még a reggelijükkel foglalatoskodtak, amikor megtudták, vendég jön hozzájuk.

A Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár az Értékőrzés Lepsényben című sorozatának következő állomásán, a Kákics zenekart hozta el a gyerekeknek. Az ovisok a délelőtti programon, a tárogatóval ismerkedhettek meg a zenekar jóvoltából. Az együttes tagjai igazán értettek a gyerekek nyelvén. Nem pusztán muzsikáltak, de egy „halálra ítélt” bolha utolsó meséjét is előadták, mindezt zenével fűszerezve.



Mesélés közben Cserta Balázs bemutatta hangszerét, a hungarikumként ismert tárogatót. Nem csak beszélt a hangszer eredetéről, de meg is szólaltatta azt a gyerekek és az óvónénik legnagyobb örömére. Az ovisok tátott szájjal hallgatták a mesét, ahol kellett hangosan biztatták a zenekart, együtt élve a mesével és a népzenével. A találkozót közös énekléssel koronázták meg, ami nem is lehetett más, mint a legkedveltebb magyar népdal, a Tavaszi szél vizet áraszt. Amint a zenekar elkezdte a dalt, a gyerekek azonnal csatlakoztak hozzájuk és 120 kis torokból zengett a szép ének. Először még nem hitték, hogy sikerülni fog a feladat, de aztán a kicsik lelkes dalolásától az óvónénik annyira meghatódtak, hogy kénytelenek voltak néhány könnycseppet is elmorzsolni, a szemük sarkában.