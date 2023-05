Hetényi László hatósági állatorvos várja nagy szeretettel és megtöltött fecskendőkkel a település ebeit, május 19-én 15:00 és 18:00 óra között a polgármesteri hivatal udvarán. A kutyák oltásának a díja mérettől függően változik. Méret szerint, három kategóriába sorolhatók az oltandó ebek. A legkisebbek, amelyek 10 kilogramm alá esnek, a következő méretkategória a 10 és 20 kilogramm közötti ebek és végül a 20 kilogrammnál nehezebb, nagyméretű Vahúrok. Azok a kutyusok, akik már legalább kétszer kaptak veszettség elleni oltást és részesültek 3 hetes időszakkal két kombinált védőoltásban, részükre lehetőség van arra, hogy most egy vakcinában kapják meg a két oltást.

Az oltási napon van lehetőség microchip behelyezésre is. A kutyákat megadott helyszínen is oltja az állatorvos, ebben az esetben viszont kiszállási díjjal is kell számolni.