A múlt héten röppent fel a hír az országos sajtóban, miszerint a költségvetési tanács javaslata szerint mintegy 30 százalékkal kellene növelni a gazdasági szempontból jól teljesítő, tehetősebb önkormányzatok által minden évben a közösbe fizetendő úgynevezett szolidaritási hozzájárulást. Ezt az összeget az úgynevezett adóerőképesség alapján számolják ki, ami nagyban függ attól, hogy mennyi iparűzésiadó-bevétele volt egy adott településnek. Székesfehérvár ilyen szempontból igencsak érintett, hiszen a jól működő iparának köszönhetően hosszú évek óta milliárdos nagyságrendben fizetett be a „nagy kalapba”.

Cser-Palkovics András fehérvári polgármester most egy posztban osztotta meg gondolatait a felröppent hírek kapcsán: Véleménye szerint nagyon sok helyen pontatlan hír és nyilatkozat jelent meg az önkormányzatok jövő évi szolidaritási hozzájárulásával kapcsolatban. Őt is sok újságíró megkereste, de türelmet kért addig, amíg a központi költségvetés konkrét tervezete megismerhető. „A kormány ezt tegnap benyújtotta az Országgyűlésnek, a tervezet pedig NEM változtat a szolidaritási hozzájárulás számításának képletén 2024-ben. Szerencsére nem igaz tehát, hogy a kormány drasztikusan emelné a szolidaritási adót! (Mert valahol ez adó, ki kell mondani).” – nyugtatta meg a kedélyeket a polgármester.

Természetesen ettől még előfordulhat, hogy egy városnak többet kell fizetnie a tavalyihoz képest, például ha csökken a lakosságszáma, de a gazdasága továbbra is jól pörög, vagy ha önmagában a gazdasági teljesítménye növekedik, akkor is magasabb lesz az adóerő képessége.

Amint Cser-Palkovics András írja, „a székesfehérvári ipar szerencsére 2022-ben is jó évet zárt, ami alapján emelkedett az iparűzési adóbevételünk, ennek megfelelően várhatóan a szolidaritási hozzájárulásunk összege is fog. Sokszor elmondtam már mind a nyilvánosság előtt, mind a kormányzati egyeztetéseken: a szolidaritás elvével egyetértek, a hozzájárulás mértékét azonban túlzónak tartom, az elköltésének logikáját pedig nem hatékonynak. A magam részéről - csökkentve a hozzájárulás mértékét - a magas gazdasági teljesítményű település agglomerációjában teríteném szét a szolidaritási adó összegét, agglomerációs feladatokra. Legjobb példa erre az Auchan-körforgalom, amit a szolidaritási hozzájárulásunkból már elkezdhettünk volna bővíteni. Hasznosságát pedig nehéz lenne vitatni, hiszen az emberek mindennapjait tenné könnyebbé, emellett gazdaságfejlesztési célokat is szolgálna.”

Azt, hogy pontosan mekkora lesz a Székesfehérvár által fizetendő szolidaritási hozzájárulás, az év közepén, második felében tudja majd pontosan megmondani a fehérvári önkormányzat, mert a kiszámításhoz szükséges adatok addigra érkeznek majd be. „Várhatóan egyébként jövőre is magasabb összegű támogatást kap majd a város az állami költségvetésből önkormányzati feladatokra (nem is beszélve a fejlesztésekről), mint amekkora összegű lesz a szolidaritási hozzájárulás.” – zárta Székesfehérvár polgármestere.