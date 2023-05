Jó hírt osztott meg közösségi oldalán Szigli István, Feketehegy-Szárazrét önkormányzati képviselője. Amint a képviselő írta, megkezdődött a Szamos ABC átalakításának és bővítésének tervezése. Ennek a munkának része lesz természetesen a helyi kis posta bővítése is. A képviselő reményét fejezte ki, hogy az év második felében sor kerülhet a kivitelezésre is. Mindez azért is fontos, mert a környéken nincs más posta, viszont itt, az épületben továbbra is helyet biztosítanak a működéséhez, hogy a városrész lakóit kiszolgálhassák.