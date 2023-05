A 2. Sugárúti Fesztivál nyitóprogramjaként szombaton délelőtt a Csillagház előtt felavatták Dunaújváros új köztéri szobrát, a Filmfalat, amely három, a város területén, illetve a vasműben is forgatott mozinak – Kölyök (1959), Csocsó, avagy éljen május elseje (2001), Sorstalanság (2005) és alkotóiknak állít emléket.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Az ünnepségen elsőként az érdeklődőket Mezei Zsolt alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy a Filmfal Pintér Lajos képzőművész munkája, az alkotás megszületésének anyagi forrásait pedig széles összefogás keretében dunaújvárosi cégek és vállalkozók biztosították. A szoboravatásra vendége volt Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész, rendező, Dunaújváros díszpolgára is, aki József Attila Thomas Mann üdvözlése című versét szavalta el, majd elárulta, számára egy álom vált valóra azzal, hogy Csocsó bácsi szobrot kapott Dunaújvárosban. „Amikor elterveztem, hogy Sztálinvárosról, Dunaújvárosról, azaz az acélvárosról filmet csinálok, nehéz volt elképzelni, hogy ez a mozi igazán sikeres lehet. Végül a Csocsót itthon 280 ezren látták moziban, és komoly sikereket ért el külföldön, például az USA-ban is. A közönség tehát mindenhol értette a filmet, vette az újvárosi poénokat – mondta el Koltai Róbert. Az avatóünnepség végén az önkormányzat emléklappal köszöntötte a szobor megszületésében szerepet vállaló támogatókat, szakembereket.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A szoboravatást követően a Vasmű úti Őspatika előtt zsúfolódott össze a felvonulásra váró tömeg. Pintér Tamás polgármester rövid köszöntőjében kiemelte, a Sugárúti Fesztivál egyik fő célja, a közösségépítés mellett, hogy tisztelegjen a város építőinek munkája előtt és a múlt értékeit megőrizve erőt adjon a jelen és a jövő kihívásainak leküzdésére. A menetet egy oldtimer Csepel típusú tűzoltó vezette fel, a hangulatos zenei felvezetésről pedig a platón helyet foglaló Sándor Frigyes Zeneiskola fúvószenekara gondoskodott. A több mint félezer résztvevőt megmozgató felvonulás színes kavalkádkén haladt végig a Vasmű út lezárt szakaszán.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Szombat délutáni kikapcsolódásként sokan korzóztak a város sugárútján. A játékos kedvű kicsiket és nagyokat a kihelyezett retró játékok mellett számos izgalmas kézműves foglalkozás is várta, a várostörténet iránt érdeklődők pedig a 10. születésnapját ünneplő Dunaújváros Mesél lokálpatrióta portál által szerkesztett digitálisan és nyomatott formában is elérhető kvíz segítségével tehették próbára felkészültségüket és lexikális tudásukat. Alkalmi fiókkönyvtár is gazdagította a forgatagot, csakúgy mint a I.-es számú Posta standja, ahol az postavállalat munkatársaival idézhették fel az elmúlt évtizedek helyi postatörténetét a polgárok. A vendéglátóegységek teltházas teraszairól retró slágerek szóltak, a legkisebbeket pedig Polgár Erika és Farkas Erika zenés műsora szórakoztatta a zöldben. A város egyedülálló szocreál építészeti értékeit Hodik Mónikával, az Intercisa Múzeum munkatársának vezetésével fedezhették fel a fesztiválozók.

A tavalyi debütáláshoz hasonlóan szombaton este is az Almasi Music koncertjével zárul a 2. Sugárúti Fesztivált a Vasmű úton.

Forrás: duol.hu