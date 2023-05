Ha érdektelenségbe nem is fulladt, de azt túlzás lenne állítani, hogy sokan lettek volna kíváncsiak a nagy dirrel-durral beharangozott lakossági fórumra. Pedig ha az ember ránéz az elmúlt napok, hetek posztjaira a fentebb említett politikusoknál, jól látható, hogy ők mindent megtettek a mozgósítás érdekében. Videóval, hangzatos szavakkal igyekezték feltüzelni és maguk mellé állítani a helyieket, akik közül ha maroknyian is, de megjelentek a központi buszmegállónál lévő kútnál.

Stummer János beszédében azt mondta, hogy nemrég látott napvilágot a hír, hogy a kormány 12 újonnan felújított kastélyt privatizálna és adna ingyen ajándékba, vagy vagyonkezelésbe, amelyen a dégi kastély is szerepel. Ezt szeretnék megakadályozni a helyiek, a civilek tiltakozását segítő kastélymentő hálózat felépítésével.

– A mi meggyőződésünk és álláspontunk szerint nonszensz és lopás az, hogy ezeket a fantasztikus épületeket, parkokat nulla forintért odaadják. Nonszensz, hogy amikor 1000 forintba kerül egy kiló kenyér, akkor egy felújított kastély meg nullába? – mondta a Momentum politikusa, aki kiemelte azt is, hogy az ő dolguk az, hogy lakossági tiltakozásokat, ellenállásokat hozzanak létre és az összegyűjtött aláírásokkal megmutassák az emberek akaratát Lázár János építési és közlekedési miniszternek, amennyiben a parlament elé vinné a kastély-privatizációs terveit.

Ezen felbuzdulva Dégen is petíció indult a kastély megmentéséért a pénteki eseményen. A pártaktivisták gyűjtötték is az alaírásokat, igaz a kis létszám miatt hamar körbe is értek. Ennek ellenére Bedő Dávid, a párt frakcióvezető-helyettese Facebook-posztjában sikeresnek nevezte a rendezvényt: „Több mint ötven helyi lakos látogatott el a gyűlésre, hogy elmondja a véleményét, amely egy 2000 fős településen nagy siker."