A Bicske Szíve Parkban látványra is impozáns a hatalmas város kemencéje, vagy inkább a néprajzból ismert kifejezés, a masina. Több részből áll a sütő-főző alkalmatosság az uszoda szomszédságában, ahol minden évszakban közösségi gasztronómiai találkozóra invitálja a város a magyaros vendéglátásra kapható népet. A Bicskei Napok nem telhet el főzőverseny nélkül, a nevező csapatok száma évről-évre növekszik. Az idén semmiféle megkötést nem tettek, azt és abból készítettek lehetőleg nagy mennyiségű ételt, amiből csak akartak a vállalkozó szellemű csapatok. A vége persze ezúttal is a közösen elfogyasztott étel élményével zárult, mivel bőséggel alkottak.

Marosán Norbert zsűrielnök, mesterszakács

Fotó: Döme László Balázs

A zsűri tagjai elhivatottak és elfogulatlanok voltak, az elnökségre Marosán Norbert mesterszakács-séfet kérték fel a szervezők. Állítása szerint az összes étel minőségi volt, de köztük több megállta volna a helyét akár jó nevű étteremben is. Bátran használják a fűszereket, a főzési-sütési technikákat, az alapanyagokat, mondta el a szakember az értékelés után. Zsűrizett még Lovasné Báder Katalin tanár, önkormányzati képviselő, akiről köztudott, hogy korszerű, egészséges reformételek készítésében jeleskedik. Kovácsné Katalin, a polgármesteri hivatal senior köztisztviselője, anyakönyvvezető „háziasszonyi” minőségében is hosszú évek óta örömmel vesz részt az amatőr főzőversenyesek egyre profibb produkcióinak kóstolásában. Kiss Csaba, szakmája szerint hentes, amúgy kedves óriás és a város böllérje, a kolbásztöltő verseny „karmestere” szintén végig ízlelte a harmincöt étket. Hiába csak egy falat mindenből, a végére ugyancsak eltelik a kóstoló a változatos, de habkönnyűnek nem nevezhető ételek bírálatában.

A Barik győztes csapata Tessely Zoltánnal és Bálint Istvánnéval

Fotó: Döme László Balázs

Barátok, családok, évek óta visszatérők állnak a „rajtbográcshoz”. Bálint Istvánné polgármester azt remélte, hogy a negyvenéves évfordulón lesznek negyvenen, ez csaknem sikerült. Jövőre negyvenegy csapatot várnak legalább, mondta! Nehéz lenne felsorolni a sok különleges és hagyományos ételt, ami főtt-rotyogott-sült a Bicske Szíve Parkban, a legtöbben valóban a magyar konyha, s főként a szabadtéri magyar konyha ismert receptúráiból választottak. De becsempészték a mexikói ízeket, s a rohamosan terjedő barbecue sütési módikat is, az újragondolt ételvariánsokkal egyetemben. Egy indiai vendégmunkás fiúcsapat az egyik bicskei üzem dolgozóiból verbuválódott, finom fűszeres currys csirkéjüket elkapkodták, ők különdíjasok lettek. A bicskei motorosok, Pötördi Imre barátai ezúttal is főztek, nélkülük nincs főzőverseny. A Járási Hivatal Galambfészek fantázianevű, gusztusos étke házigalamb volt házi tarhonyával, hajszálra egyforma kis gömböcskéket varázsolt Nagyné Mikulásik Katalin vezető, ezúttal főszakácsként, ördöngösen a madárhús köré. Ők is különdíjat vittek haza.

Fotó: Döme László Balázs

Harmadik helyezést kapott a Gyurmák csapata újragondolt babgulyásukkal, Állítsd össze magad a tányérodat! ötletükkel. A nagykamasz korú srácok minden belevalót megfőztek, de külön tálalták, hogy ki-ki abból vegyen többet, amit jobban kedvel, egyedi gulyáslevest állítván így össze. A második helyezett Bicskei Önkéntes Tűzoltók (BÖT) bárányt sütöttek ratatoulle-jal, polentával, ez utóbbi a jó öreg puliszka. A győztes a Barik csapata lett, e titokzatos szó mögött a Bárányosok rejteztek, élükön Bárányos József iskolaigazgatóval és családapával. Vadételüket áfonyával, gombával, fahéjjal ízesítették, delikátesznek diós tésztát kínáltak utána, ha elunták volna a sós szájízt a kis- és nagyevők.