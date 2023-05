Már Lászlóné telephelyvezető a feol.hu-nak nyilatkozva kiemelte, hogy a programra több intézményből regisztráltak értelmi és pszicho-szociális fogyatékossággal élők csoportja, akik a Mesevilág témakörében színes, egyedi különleges előadásokat mutattak be. Mint megtudtuk, talán éppen ezért is a zsűrinek nem volt egyszerű eldönteni, hogy melyik előadás volt a "legjobb"! A program keretében vendégszereplőként a Mezőföldi Kistücskök néptánccsoport, és a mezőszilasi Ezüst Hárs Otthon népdalkórusa is fellépett, színesítve az amúgy is változatos műsort.

A résztvevők az otthon lakói által készített személyes ajándékkal is gazdagabbak lettek.

Fotó: Interjúalany

A telephelyvezető kiemelte, hogy a Vándor-díjat végül az Egymásért Otthon Polgárdi különleges előadása nyerte el, ám a többi résztvevő sem mehetett haza üres kézzel. A szervezők színvonalas vendéglátással, az otthon lakói által készített személyes ajándékkal kedveskedtek, majd egy jó hangulatú táncház sem maradhatott el az esemény zárásaként.

A rendezvényen részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő, Boldogné Kőrösi Mónika a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Vármegyei Kirendeltség igazgatója, Szalai János Milán polgármester, Tiringer Istvánné, az Arany László Általános Iskola igazgatója, valamint a szervező intézmény dolgozói, civil támogatói és a társintézmények képviselői.