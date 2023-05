A házak előtti zöldfelületet, az útig vagy az árokpartig az előtte álló ház tulajdonosa gondozza. Ez „ősidők” óta így van az ország szinte minden településén. Ezt lassan már tényleg mindenki tudja, s éppen ez az, amiért sokan úgy érzik, a portájuk előtti közterület a saját fennhatóságuk alá tartozik – ha már egyszer nekik kell gondoskodni róla. Érthető is az érzés: gondozni, nyírni kell a füvet, jégmentesíteni a járdát, rendben tartani a murvát, dolgozni kell vele épp úgy, ahogy a kerítésen belül is teszi az ember. Mégis vannak, akik ráhajtanak autóval, sőt mi több, parkolnak is a ház előtt vagy éppen a gondosan nevelgetett virágokat, gyümölcsfákat dézsmálják kedvükre.

Az elmúlt években egyre gyakrabban látni ezért „speciális” megoldásokat: mintha csak díszek lennének, köveket tesznek ki a közterületre, a ház elé, hogy még véletlenül se tudjon odaparkolni senki vagy éppen megfordulni, lehúzódni szükség esetén. Vagy pedig parkolókat alakítanak ki, hogy saját autójukkal a ház előtt parkolhassanak – hangsúlyozottan arról van itt szó, amikor valaki nem a magánterületéből, hanem a közterületből csíp le erre a célra. De ha már más parkol oda, akkor azt szóvá teszik vagy egyéb módszerekkel akadályozzák. Ezek közül a megoldások közül a kövek kihelyezése verte ki a biztosítékot az egyik Fejér vármegyei településen, ahol lehúzódni sem lehet az egyirányú utcában miattuk. Aki azonban nem jártas a környéken, és este téved arra, nem is feltétlenül veszi észre. Történt is ilyen, az autó karosszériája bánta. De más városban is feltették már a kérdést lakók: vajon egy fesztivál ideje alatt kitehetik-e a parkolást akadályozó köveket, hogy a buli idején a házak előtt ne tudjanak parkolni és gyakorlatilag az ablaktól egy méterre szórakozni az emberek?

Székesfehérvár városgondnoka, Bozai István a feol.hu kérésére egyértelműen tisztázta a helyzetet. Leszögezi: a hatályos rendelet alapján minden ingatlan tulajdonosának feladata az ingatlan és a közút közötti terület gondozása – ez tiszta sor. Ellenben, a KRESZ szerint a kapubejáróban várakozni tilos, kivéve a tulajdonost. Ez a két vonatkozó jog és kötelesség érvényes – hangsúlyozza a városgondnok, hozzátéve: tehát a lakosnak kötelessége az érintett terület gondozása, de nem használhatja sajátjaként, nem helyezhet ki engedély nélkül semmilyen parkolási akadályt, ha ezek balesetet okoznak felelősséggel tartozik a kihelyező. Az ingatlan körüli közterület átépítéséhez, burkolásához, parkoló vagy kapubejáró építéséhez pedig közútkezelői hozzájárulást kell kérni a polgármesteri hivatal közlekedési irodájától.

S azt már mi tesszük hozzá, hogy bizony, ha valaki a családi ház előtt parkol – közterületen -, akkor, a gondozás mellett úgynevezett „tűrési” kötelezettsége is van. Vagyis, el kell viselnie, hogy az általa gondozott, háza előtti közterületet más is használja. De vannak települések, ahol rendeletbe foglalják azt is, hogy zöld felületen – fűben – parkolni tilos. Ebben az esetben azonban a település közterület-felügyelete jogosult figyelmeztetni, büntetni – rendet tartani -, nem pedig a ház tulajdonosa. Aki épp úgy nem állhat ebben az esetben a közterületi fűre, még a háza előtt sem, ahogy senki más sem.