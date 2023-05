Az idei immáron a negyedik alkalma annak, hogy megrendezik az óvodás kisgyermekek kertépítő napját a Zichy ligetben, melynek a szórakozáson túl az egyik fő célja az, hogy környezettudatosságra neveljék a gyerekeket. Az esemény pontos menetét ismertetve Deák Lajosné, önkormányzati képviselő a helyszínen tartott május 8-i sajtótájékoztatón elmondta:

– A gyerekek már év eleje óta erre a május 19-i rendezvényre készülnek, ahol egy óra áll majd rendelkezésükre, hogy megalkossák kedvenc meséjüket kiskertek formájában, amit két hétig láthatnak majd az érdeklődők–.

Az önkormányzati képviselő hozzátette még, hogy a gyerekeket csak tettekkel lehet nevelni, ezért különösen fontosak az ehhez hasonló események.

A helyszínen megtudtuk még, hogy összesen 17 óvoda jelentkezett, akik közül vannak magán, állami és egyházi intézmények is, így igen színes a skála. Az intézmények elkészült kiskertjeit három zsűri fogja értékelni, a legjobbnak ítélt kiskertet készítő intézmény pedig egy vándorkupát kap, az első helyezett intézmény tagjai pedig kis kupákat. De ezen túl még további nyeremények is várnak az első három helyen végzettekre. A Városgondnokság felajánlásából az első helyezett 150, a második 100, a harmadik pedig 50 tő virágot kap, hogy kiültethessék óvodáikba és még virágosabb környezetbe tölthessék napjaikat. Ezen túl a polgármester az összes résztvevő intézménynek pénzbeli jutalommal készül. Emléklapot mindenki kap, valamint érkeztek még önzetlen felajánlások, így lesz torta és csillámtetoválás is.