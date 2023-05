Ahogy az ÖKK is írja 13 és 18 év közötti diákokból szerveződő csapatok jelentkezését várják május 19-ig. Majd a jelentkezés lezárása után néhány nappal, május 25-én, csütörtökön déltől már kezdik is a sportnap egyik legnépszerűbb elemének, a kispályás mini foci kupa selejtezőjét, amit még péntek délelőtt is folytatnak. Ezen felül várják még más csapatbajnokságokra is a diákcsapatok jelentkezését. Többek között futballra, streetballra, tegballra és strandröplabdára.

Mészáros Attila alpolgármester is jelentkezésre buzdítja a diákokat közösségi oldalán. A csapatbajnokságokon résztvevőkön túl pedig a szurkolókat is várják.