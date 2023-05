Eredetileg két munkahétről szólt a fáma, ám az olykor leszakadó égi áldás, amely ez esetben inkább az ellenkezője volt, akadályozta a munkát. Ezen felül még a Magyar Közút is helyszíni szemlét tartott, miután a társaság az út melletti szegély kijavítását kérte a kivitelezőtől, ami – információink szerint – péntekig be is tartott. A polgármester, Szalai János Milán kérdésünkre röviden annyit mondott, hogy a hét elejét, nevezetesen hétfőt tűzték ki a munkálatok befejezésének napjának. A kivitelezésre azért volt szükség, mert a buszmegálló vízelvezetése nem volt megfelelő. Esős időben egy vízi akadálypályához hasonlított.