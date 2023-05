Polgármesteri köszöntő:

Kedves végzős Diákok!

A hivatalos felnőtté válás egyszerre ünnep és megmérettetés, vidám búcsúzkodás a könnyed diákélettől, és egyben komoly számadás is a felkészültségetekről, a tudásotokról, a szakmai és tárgyi ismereteitekről.

Elérkezett hát ez az idő is. Sokan már nagyon vártátok, de bizonyára akadnak olyanok is, akik még ülnének néhány évet az iskolapadban. Érdekes időszak ez, amikor minden szem rátok figyel, szülők, tanárok, barátok veletek együtt készülnek, aggódnak, izgulnak, sírnak és nevetnek.

Tanáraitok már elvégezték a rájuk bízott feladatot, megkaptatok mindent, amit egy iskola adhat.

Felvérteztek tudással, szakmai gyakorlattal, emberi és erkölcsi példával. Sokféle külső hatás is ért titeket, fiatal kamaszéveitekre egyszerre jutott világjárvány, társadalmi elzárkózás, háború közelsége és bizonytalan, változó idők. Hogy ki mennyit fogott és dolgozott fel ezekből, hogy kit mennyire védett meg a család és az iskola által teremtett burok, az változó, de biztos, hogy a megtapasztalás tudását mindannyian magatokkal viszitek, és felkészültebbé tesz titeket a jövőre.

Álmokkal és tervekkel indultok neki a felnőtt életeteknek. Van, aki híresnek és gazdagnak látja magát a jövőben, van olyan, aki fontos szeretne lenni, alkotni, felfedezni, feltalálni… és van, aki csak egy szerény, hétköznapi életre vágyik, család, barátok körében.

Szeressétek azt, amit csináltok, és csináljátok azt, amit szerettek! Egyszerű útravaló, de érdemes megfontolni, mert legyen bármilyen célotok is a jövőben, ez fogja a boldogságot, a kiegyensúlyozott és elégedett életet megadni nektek.

Mészáros László

polgármester

Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

12/A

Felső sor: Igriczi László, Vereb Gergő, Szabari Roland, Kiss Máté, Bakti Balázs, Böhm Zoltán Dániel, Hercsik Fanni

Középső sor: Kellner Zsófia, Vörös Alexandra, Nitti Zoé, Kovács Nikolett, Becseiné Kárándi Ilona (osztályfőnök), Czvetnics Dorka, Bernhardt Kata, Hollósi Bernadett, Szalai Ramóna, Szilvási Dóra Elizabet

Első sor: Balogh Adrián, Koch Levente, Czene Ferenc, Nyitrai Balázs, Földházi-Nagy Zsófia, Széplaki Mónika, Széchenyi Szonja, Wittmann Réka, Kálló Evelin

11/B

Felső sor: Menyhért Ferenc, Jakab Gergő, Haffner Balázs, Németh Nándor Iván, Nagy-Szilicsán Balázs, Huszák Alex Krisztián, Molnár Bence Attila, Molnár Anikó, Papp Zoltán (osztályfőnök), Képíró Kilián, Mayer Csenge, Kostyál Bence, Ágoston Balázs, Szabó Bence, Rimóczi Bence János, Izeli Edmund Krisztián, Gulyás Milán Lajos

Első sor: Matiszkó Csaba, Nagy Rebeka Nikoletta, Neumann Nikoletta, László Szonja Katinka, Fazekas Márta, Somogyi Dalma Dominika, Biró Abigél, Czakó Bori, Orosz László

12/C

Felső sor: Kiss Norbert, Pécsi Ármin, Gruber Zsombor, Bányai Roland, Orbán Kolos, Bontas Kristóf, Pártl-Nagy Gergely, Szalai Szilárd

Középső sor: Kvak Szilvia, Szűcs Flóra, Darabos Dóra, Südi Eszter, Pintér Katalin (osztályfőnök), Mózes Fanni, Kerekes Zsófi, Tankó Mira, Tamás Marietta

Alsó sor: Vass Róbert, Lődy Bertalan, Török Richárd, Kozma Eszter, Hajnal Zsófia, Barkóczi Bendegúz, Szeredi Gergely István, Pataki Noel