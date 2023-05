Nem első alkalommal gondoskodik az önkormányzat a városban működő iskolákról és az ott tanulók egészségéről.

-Önkormányzatunk számára nagyon fontos gyermekeink egészsége, ezért az idei évben is szereztünk be EpiPen oldatos injekciókat, mely a súlyos allergiás reakciók sürgősségi kezelésére alkalmazható. A hatóanyaggal teli fecskendőket el is juttattam az iskoláinkba, tudtuk meg Wurczinger Lóránt polgármestertől.

Az akár életmentő adagokból a Bodajki Általános Iskola és a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola is kapott.