Vörös Hadsereg útja, November 24. lakótelep, Marx tér, Élmunkás út – bár az ifjabb korosztály számára ezen utcanevek már nem sokat sejtetnek, az idősebb generáció pontosan tudja, mely közterületeket nevezték így az „átkosban”.

A kommunista rendszer utcanevei a rendszerváltás utáni évektől kezdődően szép lassan kikoptak a térképek lapjairól, s talán a köztudatból is. Már csak az idősebb generáció elbeszéléseiben tűnik fel egy-egy, a mai fülnek ismeretlen földrajzi név.

Ám hiába telt már el több mint három évtized, az előző rendszer apró emlékei olykor fel-felbukkannak a jelenben. Így van ez például a Horvát István utca kereszteződésénél, az egykori Aranyszarvas Étteremmel átellenben is. Itt áll ugyanis egy, a szomszédos lakótelepet illusztrálni hivatott irányítótábla is, mely a házszámokon túl az utcanevek közti eligazodásban is segíti, vagy inkább segítette egykoron, a megyeszékhelyre érkezőt.

Az idő vasfoga és a festék sem tudta végleg eltüntetni a kommunizmus emlékét

Fotó: Héjj Vivien

A tábla ütött-kopott mivolta is arról árulkodik, nem egy mai darabbal állunk szemben. Az idő vasfoga, valamint a piros és kék festék is megtette hatását. Közelebb lépve már biztossá válik: a matuzsálemként virító tábla az előző korszak szüleménye. Az utcaneveket pásztázva szinte azonnal szemet szúr: Lenin út. Így hívták ugyanis a manapság Prohászka Ottokár út néven ismert szakaszt.

Felmerülhet a kérdés, vajon hogy élhette túl a rendszerváltást és az utána következő három évtizedet az ominózus tábla? Nos, az igazsághoz hozzátartozik, hogy bár a térkép egy jelentős autóforgalmat lebonyolító szakaszon található, látótávolságon belül vajmi kevesen haladnak el előtte. A kerékpárút a lakótelep belsejében húzódik, s a gyalogosok, a környék lakói is azt az utat preferálják. Talán így történhetett, hogy a Lenin út emléke máig köztünk maradt.