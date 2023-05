Bodajkra, a Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegyhelyére hívta a Székesfehérvári Egyházmegye papságát, a szerzeteseket, családokat, fiatalokat, a Prohászka Imaszövetség tagjait hétfőn délelőtt Spányi Antal megyés püspök. A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja emléknapján így emlékezett meg Máriáról Spányi Antal:

- Elfogadta Istentől a neki szánt sorsot, s a maga életét egészen Istennek akarta adni, minden fönntartás nélkül, mindenféle kivétel kérése nélkül. Értjük-e Mária titkát, próbáljuk-e követni őt? – kérdezte, majd pedig Bodajkról szólt: - E hely nagyon fontos az egész magyarságnak – mutatott rá, s párhuzamot vont Csíksomlyóval, ahol az emberek együtt élhették meg az összetartozást és az imádság erejét. – E helyről biztosan állíthatjuk, egy ezredévnél is régebb óta járnak ide imádkozni hívők, keresztények, Máriát tisztelők. Amikor ide jövünk, erre a szent helyre, annyi nemzedék imádságától, szenvedésétől, örömétől, hálaadásától megszentelt helyre, akkor mi is akarunk tanulni Máriától. Életünk gondjait, vágyait, szükségleteit kire is bízhatnánk nagyobb bizalommal, mint Máriára, akit Krisztus a kereszten adott nekünk anyánkul?

Aktualitásként pedig kiemelte: az Egyházmegye sosem bővelkedett papi hivatásokban. – Ma azt látjuk, szinte egész Európában, vagy talán néhány helyet kivéve az egész világon: a fiatalok mintha elfeledkeznének arról, hogy Isten nagylelkűséget kér, s éljük úgy a magunk hivatását, ahogy az Isten terve szerint van. S e terv szerint vannak egyesek, akiket egészen le akar magának foglalni: papok, szerzetesek, apácák, szerzetesnők, akik imádságukkal, a szeretet cselekedeteivel, engeszteléssel szolgálják az egész emberiséget. – Jó volna, ha lenne minden közösségnek papja, akinek mindenki kiönthetné a lelkét, akihez bármikor be lehetne kopogni, rendelkezésre áll a szentségek kiszolgáltatására, a gondok-panaszok meghallgatására, az örömben való osztozásra.