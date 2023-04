Nem is választhattak volna jobb helyszínt a Föld napja alkalmából, a Soponya Nagyközség Önkormányzata és a Soponyai Faluszépítő és Természetvédő Egyesület közös szervezésében rendezett összejövetelre, mint a tó melletti füves területet.

A víz közelsége és a már részben zöldellő fák, tökéletes díszletet teremtettek az alkalom számára.

Az óvodások és a vendégek részére, katonásan elrendezett tornatermi padok, színültig megteltek a kis csicsergőkkel, akik a páratlan napsütésre talán még a tavaszi virágoknál is jobban kinyíltak.

A Zichy János Általános Iskola tanulói már komolyabb, valóban iskola jellegű szabadtéri bútorzatot – asztalokkal kiegészített sörpadokat – vehettek birtokba.

Korcsoportoknak megfelelő kvízkérédseket kellett megoldani a gyerekeknek. Csokoládé volt a jutalom.

Forrás: Hajdú Marianna/FMH



A rendezvény nem kezdődhetett mással, mint a Mesevár Óvoda Pillangó csoportjának tüneményes előadásával. Ha a természet eddig azon gondolkodott, vajon engedjen-e a tavasz hivogató szavára, az apróságok biztosan meghozták hozzá a kedvét. Diószegi Anna, a település alpolgármestere köszöntötte a népes seregletet, majd Sándorfalvy László, nyugalmazott fővadász tartott előadást a természet és a vadászat kapcsolatáról, összefonódásáról. Mintha a tavon úszkáló vadrécék megérezték volna, most valami olyan történik a tisztáson, ami őket is érinti, önkéntes szorgalommal álltak be a produkciók mellé statisztálni. Érezvén, hogy a fővadász most puska helyett mikrofonnal szerelkezett fel, hangos ricsajjal húztak el a fejek felett néhány centiméterre, majd egy éles kanyart véve a levegőben, a padok mellé ereszkedtek.

Statisztának és játszópajtásnak is tökéletesek voltak, a rendezvényen "trollkodó" vadrécék

Forrás: Hajdú Marianna/FMH



A tollasokkal kibővült hallgatóságot Simon Zoltán, az egyesület elnöke köszöntötte, jelképesen is átnyújtva azt a megközelítőleg 250 darab virágpalántát, amit a nap folyamán, az óvodások és az iskolások, intézményeik területén elültetnek.

Az igazi munka csak ezután következett. Csoportokra bontva, életkornak megfelelően kvíz kérdéseket oldottak meg a gyerekek, természetesen a Föld és a természetvédelem témában. A tét nem volt kicsi, csokoládéért folyt a küzdelem.