Folyamatosan nő a közlekedésben az elektromos autók és motorok száma, ami új kihívások elé állítja a biztonsággal foglalkozó szakembereket is. Ezekre reagálva a Székesfehérvári Önkormányzat és a Jövő Mobilitása Szövetség közösen vásárolta meg azt a tűzoltó takarót a székesfehérvári hivatásos tűzoltóságnak, amellyel a 2-3000 Celsius-fokon égő lítium is eloltható. A 1,6 millió forint értékű, innovatív segédeszköz hatékonyan alkalmazható kigyulladt elektromos autóknál is, használata gyors és különösen nagy segítség olyan helyeken, ahol több autó is áll egymás mellett, így pl. mélygarázsokban vagy parkolókban.