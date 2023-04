A Székesfehérvár Városkörnyéki Óvodavezetők Egyesületének tizenöt település óvodája a tagja, amelyek közül számos intézmény bölcsődével is bővült az elmúlt évek során. A Bölcsődék napja alkalmából most azokat a szakembereket várták Szabadbattyánban, akik a legkisebb gyermekekkel foglalkoznak intézményi keretek között. Hufnágelné Bán Irén, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője elmondta, hogy az egyesület amellett, hogy összetartja a tagokat, akik folyamatosan segítik egymást, rendszeresen szervez különböző továbbképzéseket és szakmai programokat is.

– A környékbeli óvodák közül egyre több válik többcélú intézménnyé, azaz bölcsődei csoportokkal is bővülnek. Ma a Bölcsődék Napja alkalmából a bölcsődei dolgozókat és intézményvezetőket vártuk Szabadbattyánban – emelte ki Hufnágelné Bán Irén. A délelőtt folyamán a résztvevők az Epipen használatával kapcsolatban kaptak elsősegély oktatást a Máltai Szeretetszolgálat mentőtisztjétől, Kovács Miklóstól. Palkovics Józsefné, a Csemete Alapítvány vezetője, bölcsődei szakértő pedig két témában tartott előadást az érdeklődőknek, az intézményekhez kapcsolódó szakmai dokumentumok mellett a bölcsődéket érintő várható változásokról is beszámolt.

Szabadbattyán polgármestere, Szabó Ildikó egykori óvónőként egy régi emlékével köszöntötte a vendégeket. – 1989-ben, amikor még óvónőként dolgoztam, több alkalommal tartott nekünk továbbképzést egy pszichológus. Ő mondta azt, hogy kisgyermekekkel foglalkozni csodálatos dolog, és azok az emberek, akik ezt csinálják, örökre szépek maradnak – fogalmazott a polgármester. Mint mondta, az a rengeteg szeretet, amit az óvodai és bölcsődei dolgozók adnak és kapnak, biztosan jó értelemben hagy rajtuk nyomot.

A szakmai előadásokat követően a kötetlen beszélgetés kapott helyet annak érdekében, hogy az egyesület tagintézményei a továbbiakban is maximálisan segíteni tudják egymást, majd a program zárásaként az érdeklődők meglátogatták a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde Napocska Mini Bölcsődéjét is.