A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola sikeresen pályázott, így tanulóik hatnapos tematikus tanulmányi kiránduláson vehettek részt a Délvidéken, három utódállamban. Szlovénia, Horvátország és Szerbia magyar vonatkozású településeit, emlékeit fedezhették fel a gyerekek.

- Az utazásra felkészített bennünket a Magyarság Háza által készített film, amely egy határon kívüli magyar család mindennapjaiba engedett bepillantást. Ezek után különös kíváncsisággal indultunk útra, hogy személyes tapasztalatokat szerezhessünk a külhoni magyarságról a szomszédos országok magyarlakta területein - kezdte a beszámolót Makainé Vida Bernadett - intézményvezető. - Első nap Szlovéniába érkeztünk. Itt egy magyar – szlovén kéttannyelvű iskolával vettük fel a kapcsolatot. Az igazgatóhelyettes úr elmondta, hogy milyen felújítások zajlanak éppen az épületen, és azt, hogy milyen különlegességgel rendelkezik a kéttannyelvűség. Ajándékkal is kedveskedett, majd mi is átadtuk a kulcstartókat, amit a gyerekek nagy szeretettel készítettek külhoni társaiknak, illetve a mi városunk, Székesfehérvár ajándékait. Ezután felkerestünk több bakancslistás helyet a Muravidéken - mondta el a feol.hu- nak az igazgatónő.

Felkerestük a Kézművességek Házát is, ahol az állandó kiállítás mellett éppen a húsvét témakörében volt foglalkozás

Fáradtan érkeztek meg a szállásra, a Lendva melletti Ifjúsági Központba, ahol nagyon finom és kiadós meleg vacsorával várták a csapatot szállásadók. - Reggel kipihenten és lelkesen folytattuk utunkat. Magyar-szlovén-osztrák államhatárhoz túráztunk. Emelkedett pillanat volt, amikor körbeálltuk a felállított emlékművet. Lendvavásárhelyen (Dobronok) felkerestük Dobronoki György-házat, melyben néprajzi gyűjtemény és kiállítás látható. Felkerestük a Kézművességek Házát is, ahol az állandó kiállítás mellett éppen a húsvét témakörében volt foglalkozás: csuhékészítés, tojásfestés. Ezután robogtunk tovább a következő szálláshelyre, Ljubjana, Tresor Hostelbe. Még vacsora előtt megcsodáltuk az esti fényeket Ljubjana városkában - mesélte a túráról Makainé Vida Bernadett.

Beszámoló Fotós: Iskola

Majd ismét városnézésre indultak, de már a természetes fényekben – Ljubjana városkában. Szlovénia fővárosa elbűvölte a csapatot: Ljubljanica folyó, a festőien szép kis hídjaival, a hangulatos sétálóutcák, és a felettük magasló középkori vár – igazi mediterrán hangulatot áraszt. A várban megnézték a börtöncellákat is, ahol Batthyány Lajos is raboskodott 1849-ben. A túra után buszra ültek, és már haladtak is tovább a tenger felé. Rijeka volt a következő úti cél, azaz magyar nevén: Fiume, a kikötőváros Horvátországban.

- Következő nap a tengerpart magyar vonatkozású emlékeivel, épületeivel ismerkedtünk meg. A fiumei kikötő, Kormányzói Palota, a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság épülete, az Adria-palota és az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. székháza – mind elvarázsolta a csapatot. Azért is volt különleges ez a kirándulás, mert sokan most jártak először a tengernél. A Baross emléktáblán nemzeti színű szalagot helyeztünk el. Majd Opatia felfedezése következett - mondta.

Fotós: Az iskola

Az utolsó előtti napon Eszék felé vették az irányt, a Dráva partján. Az egykori ősi magyar város ma Horvátország része. Dráva parti óvárosa kellemes sétára invitál, itt még felfedezhetjük az Osztrák-Magyar Monarchia nyomait. - Még most is gyakran találkoztunk magyar szóval. Felkerestük a középkori várát, amely az ország legnagyobb erődítményeinek egyike. Végül Szabadka belvárosában sétáltak, esőben. Ennek ellenére megkoszorúzták Mátyás király szobrát is.

- Fáradtan, de élményekkel gazdagon és megannyi mesélni valóval tértünk haza. A kirándulás mindannyiunk számára felejthetetlen élményt nyújtott - zárta a beszámolót az intézményvezető.