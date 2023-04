A 15 millió forintból vásárolt vadonatúj transporter kulcsát hétfő délelőtt jelképesen Törő Gábor országgyűlési képviselő adta át.

– A régi buszt egy 2009-es pályázaton nyertük és a tavalyi kiírásban, amivel az újra pályáztunk, az is szerepelt, hogy pluszpontokat kaphatunk az elbíráláskor, ha a használtat egy határon túli magyar szervezetnek ingyen átadjuk. Ezért úgy döntöttünk, hogy testvértelepülésünknek, Gyalunak adjuk oda a régit – mondta Gáll Attila polgármester.

Az új kisbuszra pedig új tanyagondnok kerül, ugyanis Miski Ádám, aki öt évig töltötte be a faluban ezt a pozíciót, korábban felmondott. Helyét Bozsokiné Staudinger Márta veszi át, aki tíz éve él a településen, így minden bizonnyal többen is ismerik. Iszkaszentgyörgyön április elejétől így két hölgy látja el a tanyagondnoki teendőket. A busszal továbbra is a külterületeken és a faluban élőket segítik, de ezzel szállítják például a napi ebédet is az óvoda konyhájáról az iskolába, viszik a gyerekeket versenyekre vagy az időseket és a rászorulókat orvosi vizsgálatokra, kezelésekre.